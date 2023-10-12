CHP’li Yücel: 5 bin lira Saray masraflarının sadakası mı?

Yayınlanma: 12.10.2023 - 12:36

Güncelleme: 12.10.2023 - 12:36

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere 5 bin TL ikramiye dağıtmasına ve bunu da çalışan emeklileri kapsam dışı bırakmasına tepki gösterdi.

“TASARRUFU EMEKLİNİN KURSAĞINDAN YAPTILAR”

Emeklilerin maaşlardaki adaletsizlik için eylemler düzenlediğini aktaran Deniz Yücel, “Emeklilerimiz zaten geçinemediği için ikinci bir işte çalışırken, iktidar bir sefere mahsus verilen parayı bile çalışmak zorunda olan emeklilerimize çok gördü. Buradan iktidara soruyorum, 5 bin lira saray masraflarının sadakası mı? Emekliler ne yapsın bu parayla, buyurun siz söyleyin. Sarayının yıllık gideri 6 milyara yaklaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere 1 kereye mahsus 5 bin lira ödeyecek. Halk geçim derdindeyken ışıkları hiç sönmeyen ışıl ışıl saraylarda yaşayanlar, emekli maaşına zam yapmadı! Kısacası tok açın halinden yine anlamadı. Sarayın günlük masrafı bir yılda yüzde 52,7 artmış, emeklinin masrafı artmıyor mu sanıyorsunuz? Emeklilere 5 bin TL ikramiye dağıtılacağını ve bunun bütçeye maliyetinin 61 milyar TL olduğunu vurgulayan Erdoğan, saray masraflarına gelince gıkını çıkarmıyor. ‘İtibardan tasarruf olmaz’ zihniyeti, tasarrufu emeklinin kursağından yaptı” ifadelerini kullandı.

“AZ KAZANANA AZ ÇOK KAZANANA ÇOK PARA”

Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emeklinin olduğuna değinen Yücel, “Cumhurbaşkanı, aldığı kararın 12.2milyon emekliyi doğrudan etkilediğini söyledi. Türkiye’de 16 milyon emekli olduğunu göz önünde bulundurursak, bu demek oluyor ki 4 milyona yakın emekli, çalıştığı için 5 bin liralık ödemeden mahrum bırakılacak. Ama kimse bu emeklilerin neden çalışmak zorunda olduğuyla ilgilenmiyor. Aldığı maaş yetse neden çalışsınlar? Hiç düşünmüyor musunuz? 7 bin 500 lira ile geçinemeyen emekli çalışmak zorunda kalıyor, 30 bin lira emekli aylığı alan zaten çalışmıyor. Yani siz az maaşı olana değil çok maaşı olana veriyorsunuz bu parayı. Hem mantık dışı bir yaklaşım hem de emekliler arasında ayrımcılık yapılmış oluyor. Bu da ne sosyal devlet anlayışıyla bağdaşır ne de Anayasamızın eşitlik ilkesine uyar” diye konuştu.

“PANSUMAN TEDBİRLER ÇÖZÜM DEĞİL”

Eşi üzerinden aylık alanlar ile anne-babasından yetim aylığı alanlara da bayram ikramiyelerinde olduğu gibi daha düşük ödeme yapılacağa da dikkat çeken Yücel, “Emekli vatandaşlarımız 7 bin 500 liraya yaşam mücadelesi verirken, reva gördükleri rakam sus payından öteye geçmiyor. Maaş demeye dilimin varmadığı bu rakama artık kiralık ev bile yok. Emeklilerimizin ekonomik sorunları tek seferlik geçici ödemelerle çözülecek türden değildir. Pansuman tedbirlerle emekli vatandaşlarımızı ekonomik açıdan rahatlatamazsınız. Bu gerçek dışı ekonomik politikalarınızdan vazgeçin. Emekli vatandaşlarımız sizden kalıcı bir çözüm bekliyor. Emekli vatandaşlarımızı daha fazla küçük düşürmeyin. Maaşlarda iyileştirme, emeklilerimizin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamaları için elzemdir” dedi.