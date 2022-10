CHP’li Yücel: AKP iktidarı fiilen sona ermiştir

27 Ekim 2022 Perşembe, 16:31

CHP İzmir İl Başkanlığı sürdürdüğü saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gündeme ve yaklaşan seçimlere ilişkin mesajlarını sahadan vermeye devam eden CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, bu kez Konak’ta yurttaşlarla bir araya geldi.

Konak 1. Kadriye ve Çimentepe mahallelerinde düzenlenen saha çalışmasına CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in yanı sıra, CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları İsmail Yüzer, Yıldız Yılmaz, Leman Tunus, Ahmet Yıldız, Özkan Tice, Binali Gül, Erol Mutlu ve Ali Rıfat Koç, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri ile Belediye Meclis üyeleri de katıldı. Saha çalışmasında oluşturulan 5 ayrı grup farklı sokaklarda çalışma yürüttü.

Esnaf ve yurttaşlarla sohbet eden Başkan Yücel’e elektrik faturaları, gıda fiyatları ve enflasyondan dert yandılar. Saha çalışmalarında vatandaşın isyanına kulak verdiklerini ve tüm sorunlara çözüm sunduklarını dile getiren Deniz Yücel, AKP’li yönetici ve milletvekillerinin, belediyeler, terör, dini ve milli duygular üzerinden gündem değiştirme çabalarını vatandaşın umursamadığını ifade etti.

“DOMATESİN KİLOSU 30, BİBERİN 25 LİRA. SOFRADA SALATA LÜKS OLDU”

Yurttaşın ve esnafın sıkıntılı hallerine ve isyanlarına şahit olduklarını belirten Yücel, “İzmir’in hangi ilçesine gitsek hep aynı isyan, hep aynı dertler. Vatandaş, saray iktidarının halkı her geçen gün daha da yoksullaştıran, elinde avucunda ne varsa sömüren politikalarına ve umursamazlığına isyan ediyor. Dükkan kirasını geçen elektrik faturasını ödemeye çalışırken dükkanına mal alamayan, yanında çalıştırdığı personelin maaşını ödeyemeyen ve tüm bu sıkıntılara katlanırken bazı günler siftah bile yapamayan esnafın derdi bitmek bilmiyor. Vatandaşımızsa, kilosu 200 liraya dayanan peynirin, litresi 50 lira olmuş Ayçiçek yağının, kilosu 30 lirayı gören domatesin, 25 lirayı bulan biberin, 10 liradan aşağıya düşmeyen soğanın yanından geçmeye korkar halde. Yemeklerin yanında garnitür olsun diye yapılan salata, masanın en pahalı ürünü haline gelmiş. AKP iktidarı memleketi öylesine bir hale getirdi ki, yemeğin yanına salata yapmak artık lüks oldu. Birçok aile akşam sofraya ne koyacağının hesabını yaparken dert sahibi oluyor. Çarşı pazarda insanlar tezgahlardaki fiyatları görünce buna sebep olanlarla hesaplaşacağı gün için daha da sabırsızlanıyor. Her konuştuğumuz vatandaşımıza ve elini her sıktığımız esnafımıza millet iktidarında yapacaklarımızı, enflasyonu, hayat pahalılığını ve yoksulluğu nasıl yeneceğimizi ayrıntılarıyla birlikte anlatıyoruz. Artık insanlarımız, iktidarın vatandaşı yok saydığını, ülke fakirleşirken iktidar mensupları ve yandaşlarının zenginleştiğini, CHP’nin ise milletin geleceğini, sofrasını ve refahını düşündüğünü çok iyi biliyor. Tek derdimiz var, halkımızdan çalınan huzuru, refahı ve umutları tekrar halkımıza vermek. Bunu yapmak için yol haritamız hazır, kadrolarımız ve projelerimiz hazır, halkımız hazır ve sadece sandığı bekliyoruz” diye konuştu.

“AKP İKTİDARI FİİLEN SONA ERMİŞTİR”

Ülkenin ekonomik sıkıntıları zirve yapmış, lira bu iktidar tarafından dünyanın en değersiz paralarından biri haline getirilmiş, borsada iktidar mensuplarının manipülasyonları ayyuka çıkmış ve dış politikada etrafımız yangın yerine dönmüşken, Sarayın masallar anlatmaya devam ettiğini ifade den Yücel “Millet açız diyor, saray büyüme rekoru kıracağız diyor. Esnaf elektrik faturası yüzünden kepenk kapatıyor, saray enerjide sıkıntımız yok diyor. Çalışanlar zam değil enflasyonun düşürülmesini istiyoruz diyor, saray şükretmeyi bilmiyorsunuz diyor. Bu ortamda asgari ücrete yüzde 100 zam yapılsa bile hiper enflasyon ve fahiş artışlar sürdükçe alım gücüne hiç etkisi olmayacak. Türkiye’nin gerçekleri ile yüzleşemeyenler, başka bir gündem yaratma, kendilerinin dışında kimsenin inanmadığı hikayeler yazma peşinde. Bari giderayak ülkeye zulmetmeye, eziyet etmeye son verin diyoruz ama saray ve iktidarı milletle aynı dili konuşmuyor, sebep olduğu yokluğu, dertleri inkar ederek gündem değiştirmeyi tercih ediyor. Onlar yok deyince de bu ülkede dertler, isyanlar, acılar yok olmuyor. İster masal anlatsınlar, isterlerse belediyelerimize yalanlarla, iftiralarla saldırarak gündem değiştirmeye çalışsınlar. Çözüm sunmayan, halka kulak asmayan, krizler karşısında ölü taklidi yapan AKP iktidarı fiilen sona ermiş sadece kağıt üstünde vardır. O varlığa son verecek olan millette, sandığı yani hesap gününü bekliyor” ifadelerini kullandı.