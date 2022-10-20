CHP’den Buca Cezaevi planına itiraz: Bakanlığın planı rant planıdır!

20 Ekim 2022 Perşembe, 13:43

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan yıkılan Buca Cezaevi planıyla ilgili alanda basın açıklaması yaptı. Yıkılan cezaevi alanında yapılan basın açıklamasına, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu, CHP İlçe Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

CHP İzmir il başkanı Yücel yaptığı açıklamada, Buca cezaevinin 2003 yılında yapılan eski planında bile, yeşil alanın bakanlığın yaptığı yeni plandan iki kat daha fazla olduğuna ve inşaat-beton alanının bakanlığın son planıyla iki kat arttırıldığına dikkat çekti.

“YALAN SÖYLEMEK AKP'DE KURUMSAL DAVRANIŞ HALİNİ ALMIŞTIR”

Yücel, açıklamasının tamamında şu sözlere yer verdi:

“Yıkımı başladığı günden bu güne, Buca cezaevi alanının planlanmasıyla ilgili, AKP tarafından bilinçli ve planlı bir şekilde dezenformasyon kampanyası yürütülüyor. Ve bu kampanyada başı çeken bazı AKP Milletvekilleri de, hem Buca halkının hem de İzmirlilerin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Yaklaşan seçimler öncesinde AKP’de, milletvekilliği listesinde bir yer kapma, ön alma, gündemde kalma çabasına Buca ve İzmir kurban edilmek isteniyor. Yalan söylemek, olayları çarpıtmak, kendi rant sevdalarını saklayıp, başkalarını suçlayarak, gündem değiştirmeye çalışmak artık AKP’de kurumsallaşmış bir davranış şekli haline gelmiştir. Bu davranış şeklinin son örneğini, Buca cezaevi alanıyla ilgili AKP’li vekillerin verdiği demeçlerde, yürüttükleri yalan kampanyasında net bir şekilde görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“TİCARET VE KONUT ALANLARININ KALDIRILMASINI İSTİYORUZ”

CHP ve CHP’li belediyeler üzerinden, bu konuda bir algı operasyonları yürütüldüğünü anlatan Deniz Yücel, “Kendi rant projelerini saklama girişimleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Buca’nın kalbindeki bu cezaevi alanını bir beton yığını haline getirecek olan plan değişikliğini açıklamasıyla, AKP’nin ellerine yüzlerine bulaşmıştır. En başta, net bir biçimde ifade ediyorum ki; Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Buca Belediyesinin Buca cezaevi alanıyla ilgili tavrı ve planı nettir. Buca cezaevi alanının yeşil alan ve yer altı otoparkı olmasını, ticaret ve konut alanlarının kaldırılmasını ve betondan kurtarılmasını istiyoruz. Bizim açımızdan, bu işin, aması, fakatı, AVM’si, ticarethanesi, konutu yoktur. Buca Cezaevi alanında konut, ticarethane, avm, her ne şekilde olursa olsun beton istemiyoruz” dedi.

“BAKANLIK BETONLAŞMAYI 2 KATINA ÇIKARTIP YEŞİL ALANI YARI YARIYA AZALTIYOR”

AKP’li isimlerin açıklamalarını hatırltan CHP’li Yücel, “Bazı şark kurnazları, yıllar önce, Üstelik de AKP’li bakanlığın ve zamanın AKP’li ilçe belediye başkanının isteğiyle ve o zamanki AKP yöneticilerinin hiç ses çıkarmadığı; içinde AVM’nin de yer aldığı planları kullanarak kafa karıştırmaya, kendi yaratmaya çalıştıkları rantı gizlemeye, o güzelim alanı betona kurban etmeye hazırlanıyor. AKP’nin İzmir’e yutturmaya çalıştığı plana çok kısaca bakalım. Buca cezaevi alanı toplam 78.208 metrekaredir. Şu anda yürürlükte bulunan imar planı 2003 yılında yapılmış ve toplam inşaat alanı, yani betonlaşacak alan 36.870 metrekaredir. AKP iktidarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu yıl yaptığı ve AKP’li milletvekillerinin çığırtkanlık yaparak savunduğu imar planındaki toplam inşaat alanı 69.900 metrekaredir. Yani AKP, “AVM imarını kaldırıyoruz” diye süsleyerek, püsleyerek, makyajlayarak değiştirmeye çalıştığı imar planıyla, Buca cezaevi alanındaki betonlaşma oranını tamı tamına 2 katı arttırmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

“BUCA’NIN BAĞRINA SAPLAYACAKLARI BETON HANÇERİNİ BALLANDIRA BALLANDIRA ANLATIYORLAR”

“Peki, yeşil alanda durum ne?” diye sorarak devam eden Yücel, “2003 yılındaki planda bile 20 bin 400 metrekare yeşil alan varken, Bakanlığın 2022 yılında yaptığı imar planında yeşil alan 11 bin 800 metrekareye düşürülüyor. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, Bakanlığın hazırladığı imar planı, Buca Cezaevi’ndeki yeşil alanı yarı yarıya azaltıyor. Bu şark kurnazları “Alandan AVM’yi kaldırdık” diye çığırtkanlık yapıyor ama kendi planlarında daha fazla ticaret ve konut alanını, üstelikte Bucalıların yeşil alanından çalarak getiriyorlar. Bir kere şehir plancılığında AVM imarı diye bir kavram yoktur. Ticaret İmarı vardır, Konut vardır ikisi de beton demektir, inşaat demektir, rant demektir. Sen AVM imarını kaldırdık derken, ticaret ve konut imarını iki katına çıkarıyorsun. Yeşil alanı yarı yarıya düşürüyorsun. Ve sanki İzmirli safmış, çıkardıkları bu gürültüye, yürütülen bu yalan kampanyasına inanacakmış gibi, Buca’nın bağrına saplayacakları beton hançerini ballandıra ballandıra anlatıyorlar” şeklinde konuştu.

“AKP KAFASI, BİR YERDE RANT BULDUYSA, DİREKT HEDEFE KİTLENİYOR”

Deniz Yücel şu şekilde devam etti:

“Şehirlere betonla, inşaatla ihanet ettiklerini itiraf edenlerden, Kaz Dağları’nı, Karadeniz’in akarsularını katledenlerden, ağacı ve doğayı kaçak taş ocaklarına kurban edenlerden, mahkeme kararlarını, ÇED raporlarını, SİT alanlarını yok sayanlardan, yandaşa ihale vermek için ormanlarını, kıyı şeritlerini betona gömenlerden de, yeşilden, İzmir’den ve Buca’dan yana bir tavır almalarını beklemek zaten hayal olurdu. AKP kafası, bir yerde rant ve inşaat alanı bulduysa, direkt hedefe kitleniyor.”

“AKP zihniyetinde, beton ve inşaat rantı, halkın ve Kamunun yararına olacak işlerden çok daha önce geliyor. Ve söz konusu İzmir olunca, AKP iktidarı her zaman olduğu gibi İzmir’in yararına, İzmirlilerin isteğine bakmıyor… İzmir’e şaşı bakmaya devam ediyor.”

“İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN PLANIYLA ALAN TAMAMEN YEŞİL ALAN OLACAK”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Cezaevi alanının yeşil alan rekreasyon alanı ve yeraltı otoparkı olarak planlandığı yeni bir planı büyükşehir belediye meclisinde kabul ettiğini anlatan CHP’li Yücel, “Bu planda, Bakanlığın istediği Ticaret ve Konut alanı tamamen kaldırılıyor. Yeşil alan 45.000 metrekareye çıkarılıyor. Böylece alan betondan, inşaattan ve ranttan kurtarılıyor ve Buca’lılara hediye ediliyor. Büyükşehir belediyemizin hazırladığı planla, alanın tamamı yeşil alana dönüştürülüyor. Böylece bu değerli bölge, tamamen kamusal alan olarak planlanmış oluyor. İzmirlilerin ve Bucalıların isteği, ilçenin ihtiyacı yerine getiriliyor. Bu alandaki rant, tamamen Bucalılara kazandırılıyor ve AKP’nin, Buca’nın kalbine hançer saplamak istemesine, Büyükşehir Belediyemizin hazırladığı planla ‘Dur’ deniliyor. Buca cezaevi alanını, yeşil alanından çalarak betona gömmek isteyen AKP’liler bilsin ki, Ne biz, ne de İzmir halkı konuyu çarpıtmalarına izin vermeyeceğiz. Buca cezaevi ile ilgili, bakanlığın askıya çıkardığı plan; beton planıdır, inşaat planıdır, rant planıdır ama asla yeşil alan planı değildir. İzmir’in gözünün içine baka baka, bakanlığın bu planını savunmak, yeşil alanı yarı yarıya azaltan, inşaat alanını 2 katına çıkartan bu plana destek vermek İzmir’e ve Buca’ya ihanettir” dedi.

“RANT PROJESİNE DUR DEMEK İÇİN TÜM İZMİR'İ İTİRAZ ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

İzmirliler ve Bucalılara seslenen Deniz Yücel,” Son olarak şunu paylaşmak isterim ki; Bucalılar o alanda ticarethane, konut ve beton istemiyor. Buca cezaevi alanı, AKP’nin inşaat alanı olamaz. O alan, Bucalı çocukların, gençlerin, ilçenin emeklilerinin ve kadınlarınındır. CHP İzmir il örgütü olarak bizler de, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve Buca Belediyemiz de, Bakanlığın askıya çıkardığı beton planına karşı hukuki yollarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tüm İzmirlileri, Odaları, Sivil Toplum Kuruluşlarını ve Siyasi Partileri, Buca’nın hakkına sahip çıkmaya, AKP’nin beton planına karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Ve tüm Buca’lı hemşehrilerimizi de bu rant projesine dur demek için Bakanlığın planlarına askı süresi içerisinde itiraz etmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.