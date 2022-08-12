CHP’li Yücel: Devlet, Alevilerle helalleşmeli

12 Ağustos 2022 Cuma, 12:46

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Buca Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Muharrem ayı Aşure ikramına katıldı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe ile birlikte aşure kaynatan ve vatandaşlara dağıtan Yücel, devletin alevilerle helalleşmesi gerektiğini söyledi.

Buca Çamlıkule Mahallesi’nde bulunan Aşık Mahzuni Şerif Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Türkiye’de bugün hala alevi vatandaşlara ve Cemevlerine saldırılar düzenlenmesinin son derece vahim ve kabul edilemez olduğunu dile getirerek, “devletin alevi vatandaşlarla helalleşmesine ihtiyaç var” diyerek şu ifadeleri kullandı:

"BU ÇAĞRI; 84 MİLYON KARDEŞÇE HUZUR İÇİNDE YAŞASIN DİYE"

“Muharrem ayının bu mübarek gününde siz değerli canlarla, dostlarla bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade ermek isterim. Kerbela olayı insanlık tarihinin en trajik olaylarından biridir.?Şüphesiz ki, Yezid zulmüne karşı Hz Hüseyin’den, Hz. Hüseyin’in adaletinden yanayız.?Kerbela’dan, orada yapılan zulümden ve yaşanan acılardan çok önemli sonuçlar çıkartmak gerekir. Haksızlık, adaletsizlik, eşitsizlik ve şiddet kimden gelirse gelsin karşısında dimdik durmak gerekir.?Bugün Alevi vatandaşlarımıza ve Cemevlerine karşı yapılan planlı, programlı, sistematik saldırılar hala ülkemizde devam ediyor. Bu çok vahim, tehlikeli ve kabul edilemez bir durumdur. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkeye toplumsal huzuru ve barışı getirmek için bir yola çıktı, bir helalleşme çağrısı yaptı. İşte burada, sizlerin huzurunda ben de bir altını çizmek istiyorum; Türkiye Cumhuriyeti Devleti Alevilerle helalleşmek zorundadır. Geçmişte yaşanan travmaların iyileşmesi, yaraların sarılması ve ülkede huzurun ve barışın hakim kılınması için, devlette özeleştirisini yapmalı ve o helalleşmeyi sağlamalıdır. Toplumun tüm kesimleriyle kucaklaşmaya ihtiyaç var. Biz Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bu ülkeye huzuru ve barışı getireceğiz. Bu helalleşmeyi istiyoruz. Bu çağrı, bu ülkede 84 milyon bir arada kardeşçe ve huzur içinde yaşasın diyedir. Ülkemizde ayrılık, çatışma, kaos yaratmak isteyenlere fırsat verilmesin diyedir. Bugün barışın, kardeşliğin, birliğimizin ve bereketin simgesi olan aşure ikramında sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğumu bir kez daha ifade ediyor, tuttuğunuz yas-ı matem oruçlarınızın, okuduğunuz dualarınızın ve verdiğiniz hizmetlerin hak katında kabul olmasını diliyorum”.