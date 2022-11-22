CHP’li Yücel Seferihisar'da kadınlarla buluştu

22 Kasım 2022 Salı, 10:46

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Seferihisar Belediyesi Kültür Merkezi'nde CHP Seferihisar ilçe Başkanlığı tarafından organize edilen kahvaltıda kadın üyelerle bir araya geldi. Buluşmaya Seferihisar CHP İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve eşi Fatma Yetişkin, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Fulya Alçay, CHP Seferihisar ilçe örgütünün her kademesinden kadın yöneticiler salonu dolduran 300 kadın katıldı.

YÜCEL: KADINLAR GÜÇLÜ OLSUN İSTİYORUZ

Kadınlarla kahvaltı ve sohbet buluşmasını gerçekleştiren CHP İl Başkanı Yücel, "Bugün Seferihisar'ın çalışan üreten ailesine yaşadığı ilçeye ve kente değer katan kıymetli kadınları ile bir aradayız. Belediye Başkanımız Seferihisar ilçe başkanımız, ilçe örgütümüz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız aramızda, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanları aramızda ve en önemlisi ailemizden sonra bizi hayata hazırlayan öğretmenlerimiz aramızda. Ülkemiz birçok sorunla boğuşuyor en başka ekonomik kriz, işsizlik hayat pahalılığı, hayat insanlara adil davranmıyor işte o adaletsizliği giderecek olan sosyal devlet, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde hayata geçireceği aile destekleri sigortası gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermeye yönelik kadının aile hayatındaki ekonomik alanda ikinci plana atılmasını engellemeye yönelik bir proje. Bir haneye asgari ücretten az para giriyorsa bu eve destek yapılacak, ama kime sadece kadına yapılacak, ailenin çekip çevrilmesini yapacak kadın. Ülkemizde çok sayıda sorun var, biz kadın güçlü olsun istiyoruz, kadınlar örgütlensin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SOLAK: PARTİMİZİN POLİTİKALARINI HALKIMIZLA PAYLAŞIYORUZ

CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak "Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında tek yürek olup geleceğin aydınlık ve ferah dolu günlerini düşleyerek güneşin bereketli sofrasını hep birlikte paylaşıyor olmaktan son derece mutluluk duymaktayım.Halkımızın desteğiyle, halkın iktidarını kurmaya çok yakın olduğumuz bu dönemde, Cumhuriyet Halk Partisi Seferihisar İlçe Örgütü olarak hemşerilerimizle her fırsatta bir araya gelmek, partimizin politikalarını halkımızla paylaşmak, aynı zamanda onların da sesine kulak vermek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İlçemiz genelinde hemen hemen her gün farklı alanlarda saha çalışmaları gerçekleştiriyor ve çalmadık kapı bırakmıyoruz. Bir yandan da kadın dostlarımızla bir araya geliyor ve partimizin aile destek sigortasını ve kadın politikalarını kendilerine anlatıyoruz. Parti olarak hedefimiz, hiçbir vatandaşımızın o kurumdan, bu kuruma savrulmadığı,çaresiz kalmadığı, herkesin hane tipine ve özel durumuna göre Aile Destekleri Sigortası ile korunduğu yepyeni bir vizyonu hayata geçirmektir" diye konuştu.

BAŞKAN YETİŞKİN: HÂLA TAM ANLAMIYLA BİR KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ SAĞLANAMADI

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise "Sabaha sizlerle başlamak gerçekten günümüzü aydınlattı. Bugün bizimle olan İzmir İl Başkanımız sayın Deniz Yücel hoş geldiniz. Dünyada gelişmiş ülkelerin koşulsuz şartsız kabul ettikleri bir gerçek var. O da Kadınların erkeklerle eşit olması. Kadınların bağımsız güçlü bireyler olup, her alanda özgürce var olmaları. Atatürk cumhuriyet devrimleri ile aslında Türk kadınının hak ettiği değeri gördüğü sağlamaya çalıştı. Fakat üzülerek kabul etmek zorundayız, hâla tam anlamıyla bir kadın erkek eşitliği sağlanamadı. Bunun sebebi bir yanda kadınların bağımsız ve güçlü bireyler olması gerektiğini tartışırken, diğer yanda kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet gibi çağ dışı sorunlar ile mücadele etmek zorunda olmak. 25 Kasım Dünya Kadına Karşı şiddet ile mücadele günü yaklaşırken daha derinden hissediyoruz. Bu salona baktığımda üretimde, eğitimde, siyasette kısacası hayatın her alanında olan kadınlar görüyorum. Hatta aramızda ilkleri başaran kadınlar var. Kadınların başarıları emin olun yalnızca kadınlara değil, çağdaş bir ülkede yaşamak isteyen herkes için ilham oluyor. Aramızda çok değerli öğretmenlerimiz var. 24 Kasım Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Aydınlık yarınlar için verdiğiniz emek, emin olun karşılığını bulacaktır. Bugün burada bizimle olan herkese teşekkür ederim. Bir özel teşekkürü de İlçe Başkanımız Senem Gürer Solak nezdinde, köy köy, mahalle mahalle kadınlar ile çalışmalar yapan Cumhuriyet Halk partisi Seferihisar İlçe Başkanlığı’na etmek istiyorum. Emeğinize sağlık" dedi.