CHP’li Yücel: Tarikat güdümlü eğitim anlayışı gençlerimizi yok ediyor

Yayınlanma: 17.06.2023 - 15:35

Güncelleme: 17.06.2023 - 15:37

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Deniz Yücel, İzmir’de Foça, Dikili, Kınık ve Bergama ilçe örgütlerini ziyaret etti. CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, “İlçe örgütlerimizle hem geçtiğimiz seçimlerin değerlendirmesini yapıyor hem de yerel seçimlere yönelik stratejilerimizi konuşuyoruz. Geçirdiğimiz iki seçimde de verdikleri emek ve mücadele için onlara çok teşekkür ediyorum. Kurultay sürecimizi de demokrasi şölenleri olarak tamamlayarak güçlü bir şekilde yerel seçimlere hazırlanacağız” diye konuştu.

“EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE OLDU?”

Örgütlerle buluştuğu toplantılarda gündeme dair değerlendirmeler de yapan CHP’li Yücel, “Ekonomik koşullar vatandaşımızı çok derinden yaralamış durumda. Şu anda sadece zamlarla yönetilen bir Türkiye görmekteyiz. Sürekli yükselen dolar kuru çalışanın da emeklinin de alım gücünü iyice azalttı. ‘Dolarla mı maaş alıyoruz’ diyerek vatandaşımızla alay eden zihniyet bugün de asgari ücretin dolar üzerinden hesaplanmayacağını dillendiriyor. Tüm harcamaların dolar artınca arttığını artık 5 yaşındaki çocuk bile biliyor! Seçim meydanlarından emeklilere bayram ikramiyesi sözü verenler dilini yuttu! Cumhurbaşkanı Adayımız Kılıçdaroğlu’nun seçim çalışmalarında sıcak para vaadi için ‘nereden bulacak 300 milyar doları’ diyen Erdoğan bugün neredeyse yabancı kaynaklardan IBAN ile para talep edecek durumda. Ekonomide rasyonellik ve kamu harcamalarında tasarruf 21 yılın sonunda akıllarına yeni geldi. Verdikleri vaatleri tutmayacaklarını biliyorduk, hep birlikte yaşıyoruz. Ama bu sözlerini yerine getirene kadar AKP ve ortaklarını takip edeceğiz. Kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

“BU ÖLÜMLERİN SORUMLUSU AKP İKTİDARIDIR!”

AKP’nin 21 yılda en büyük yıkımı ülkenin laik eğitim sistemine verdiğini hatırlatan İzmir Milletvekili Deniz Yücel, şunları dile getirdi: “İzmir’de 842 okulda öğrencilere manevi değerler eğitimi adı altında eğitim vermek üzere imam ve vaiz atanmasına ilişkin “ÇEDES Projesinin” iptali için soru önergeleri verdik. Tarikatlar güdümündeki eğitimin geçtiğimiz yıl intiharlara neden olduğunu hatırlattık. Ama AKP’nin laiklikle olan sorunu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın vakıf görünümlü tarikat ve cemaatlerle birlikte çalışması önceki gün Urfa’da bir çocuğumuzun daha can kaybıyla sonuçlandı! 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak’ın ailesinin gönderdiği Semerkand Vakfı'nın denetiminde olan medresenin yanındaki ahırda ölü bulunması AKP iktidarının bilerek ve isteyerek kamu denetiminin dışında tuttuğu ve adeta teşvik ettiği bu yapıların çocuklarımıza zararının en yakın örneğidir! Kanuna aykırı eğitim kurumu açmayı 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandıran Türk Ceza Kanunu’nun 263’üncü maddesini 2013 yılında tüm uyarılara karşı kaldıran AKP iktidarı, bu ölümlerin sorumlusudur. Eğitim ve çocuklarımız hassas noktamız! Bu konunun peşini bırakmayacağız; mevzuatta atılması gereken adımlar başta olmak üzere kapsamlı bir çalışmayı hazırlayacak ve çocuklarımızı koruyacağız.”