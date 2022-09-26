CHP’nin AB Temsilcisi Kader Sevinç, vize sorununu değerlendirdi

26 Eylül 2022 Pazartesi, 04:00

Yurttaşların vize sorunu hâlâ çözülmedi. Tatil ya da iş için yurtdışına gitmek isteyen birçok kişinin vize başvurusu çeşitli nedenlerle reddediliyor.

Vize başvurularının reddedilmesinde Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve artan siyasi baskıların etkisinin olduğu belirtiliyor. İktidar ise sorunun çözümü için henüz somut adımlar atmadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek ay Batılı büyükelçilerin Dışişleri Bakanlığı’na davet edilerek gerekli uyarıların yapılacağını açıkladı. CHP Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Kader Sevinç, vize redlerinin nedenlerini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Sevinç, Türk vatandaşlarının vize başvurularının “Türkiye’de demokrasi büyük darbe aldığı için” reddedildiğini söyledi.

ULUSLARARASI İTİBARIMIZ KÖTÜ

Sevinç, “Ülkelere yönelik vize politikaları daima söz konusu ülkenin uluslararası marka değeri, istikrarı, uluslararası itibarıyla doğru oranda şekillenir. Türkiye’de son 20 yılda AKP iktidarlarında yaşanan büyük demokratik zemin kayışıyla maalesef ülkemizin uluslararası itibarı hiç olmadığı kadar kötüleşti. Türkiye’den AB ülkelerine sığınma başvuruları çok hızla artış gösteriyor, askeri darbe dönemlerine benzer bir duruma sürüklendik. Türkiye Avrupa ülkelerinin gündemine sürekli insan hakları ihlalleri, antidemokratikleşme ile geliyor. AKP iktidarları boyunca ülkemizin uluslararası marka gücü de demokrasisiyle paralel olarak çok zayıfladı. Bu da doğrudan Schengen vize süreçlerine yansıdı” diye konuştu. Sevinç, “Türkiye Cumhuriyeti kötü yönetiliyor. Eğer iyi yönetilseydi yurttaşlarımız ziyaret, yabancı elçiliklerin kapılarında bugün uğradıkları muamelelere uğramazlardı. Bir siyasi iktidar için bundan daha iyi bir vatanperverlik, onların deyimiyle ‘millilik’ testi olmaz. Vatanperver bir yönetim öncelikle yurttaşlarına uluslararası endekslerde değeri en yüksek pasaportlardan birine sahip olmayı sağlamaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşlarının vize başvurularının en çok geri döneceğiniz şüpheli maddesine dayandırılarak reddedildiği belirtiliyor. Sevinç de Türkiye’de hızla artan demokratikleşme sorunlarının bir sonucu olarak AB ülkelerine Türkiye’den sığınmacı başvurularının çok arttığına dikkat çekti. Sevinç, “Bu durum da AB ülkelerinde Schengen başvurularında daha da fazla ince eleme, sık dokuma refleksi yaratıyor. Bundan özellikle gençler ve iş dünyası çok olumsuz etkileniyor. Brüksel’de uzun yıllardır CHP’nin temsilcisi olarak şu gözlemimi de not etmem gerekir, AKP iktidarları maalesef AB ile bu vize meselesini hiçbir zaman bir öncelik yapmadı, takipçisi olmadı, biz gündeme getirdiğimizde de konuyu önemsemediler. Daha da ötesine giderek AB ile yaptıkları göç anlaşmasında öngörülen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için vize serbestisi için gerekli birkaç yasal değişikliği bile yapmayarak süreci kendi elleriyle durdurdular. Bugün vize sorunu ile karşı karşıya olan herkesin bunları bilmesinde büyük fayda var” dedi.

