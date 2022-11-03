CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi
CHP İzmir eski Milletvekili Süleyman Genç Bursa’da kalp tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde yaşayan CHP İzmir eski Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Genç bugün yaşamını yitirdi.
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “Partimizin efsane Gençlik Kolları Genel Başkanı” diyerek eski CHP İzmir Milletvekili Süleyman Genç’in vefat ettiğini duyurdu.
Karasu’nun paylaşımı şöyle:
“Partimizin efsane Gençlik Kolları Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Süleyman Genç ağabeyimizin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Tarihimizin en zorlu dönemlerinde dahi doğruda durmuş büyük bir mücadele ve fikir insanını kaybettik. Ailesinin ve örgütümüzün başı sağolsun”
Partimizin efsane Gençlik Kolları Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Süleyman Genç ağabeyimizin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Ulaş Karasu (@ulasskarasu) November 3, 2022
Tarihimizin en zorlu dönemlerinde dahi doğruda durmuş büyük bir mücadele ve fikir insanını kaybettik.
Ailesinin ve örgütümüzün başı sağolsun. pic.twitter.com/kmap2jsPU0
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