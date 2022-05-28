CHP'nin 'Belediye Başkanları Çalıştayı' Van'da başladı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Türkiye'deki tüm CHP'li Belediye Başkanları, üç gün sürecek “Belediye Başkanları Çalıştayı” kapsamında Van'da bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, çalıştayın açılış konuşmasını yaptı.

Torun, CHP'li belediyelerin engellerle karşılaştığını belirtirken, "Bizim belediyelerimizin vatandaşa hizmetine mâni olamadılar ve bundan sonra da olamayacaklar. Halkın belediyeleri; şikâyet etmeden, mazeret üretmeden, her türlü engeli halkla birlikte aştılar ve aşmaya da devam edecekler" dedi.

Torun'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“VAN’DA BULUNMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ"

Türkiye’nin dört bir yanından belediye başkanlarımızla birlikte, bu anlamlı toplantıyı gerçekleştirmek üzere, Van’da bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. İktidarın tüm baskılarına rağmen, şikâyet etmeden çalışan ve sosyal devlet anlayışından kopan iktidara, sosyal belediyeciliğin dersini veren belediye başkanlarımızla bir arada olmanın gururu içindeyiz.

"CHP AİLESİNE KATILAN YENİ BİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ VAR"

Aralık ayında Kayseri’de düzenlediğimiz çalıştaydan sonra CHP ailesine katılan yeni bir belediye başkanımız var. Antalya Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu’na bir kez daha, halkın belediyeleri arasına hoş geldiniz diyoruz. Ayrıca, yakın zamanda, Bilecik Belediye Başkan Vekili olarak seçilen Melek Mızrak Subaşı da aramızda. Kendisine de bir kez daha hayırlı olsun diyoruz.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ, VAN’IN 13 İLÇESİNDE SAHAYA ÇIKTI"

Van’a sadece bir toplantı düzenleyip ayrılmak için gelmedik. Dün belediye başkanlarımız, Van’ın 13 ilçesinde sahaya çıktı. Vatandaşlarımızla buluştu, sorunları dinledi, çözüm önerilerini anlattı. Bugün de çalıştayımıza başlıyoruz. Çalıştayımızın ana gündemini yaklaşan seçimler olarak belirledik.

"SEÇİM HAZIRLIKLARINI BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA ANLATACAK"

Bugün önce Genel Merkezimizin seçim hazırlıklarını belediye başkanlarımıza anlatacak, ardından belediye başkanlarımızı dinleyeceğiz. Ayrıca, alanında uzman isimlerden de değerlendirmelerini alacağız. Çalıştayımızda, belediyelerimizin üç yıllık hizmet sürecini ve önümüzdeki iki yılda yapılması gerekenleri de ele alacağız.

"KAYNAKLAR, SIRF CHP’Lİ BELEDİYE DİYE KESİLMEKTEDİR"

Yakın siyasi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan 2019 yerel seçimlerinin üzerinden 3 yıl geçti. 3 yılda belediyelerimiz çok büyük adaletsizliklere maruz kaldı ve bu haksızlıklar da artarak devam ediyor. Şu anda, tüm kamu kaynakları, belediyelerimize kapatılmıştır. Belediyelerimize kaynak sağlayan tüm kurumlarda, büyük bir partizanlık hüküm sürmektedir. Belediyelerimizden hizmet bekleyen milyonların hakkı olan kaynaklar, sırf CHP’li belediye diye kesilmektedir.

"BELEDİYELERİMİZ, TARİHİ BİR HİZMET MÜCADELESİ VERMEKTEDİR"

Siyasi iktidar, özellikle son dönemde seçimde kazanamadığı ve hizmetlerine engel olamadığı belediyeleri karalamak için masa başı algı operasyonlarına başlamıştır. Belediyelerimiz, her gün haksız hukuksuz soruşturmalarla muhatap olmaktadır. Talimatlı müfettişler her gün belediyelerimizin kapısındadır. Belediyelerimizde suç arayıp da bulamayanlar artık sahte suçlar uydurmanın acizliğine düşmüştür. İşte bizim belediyelerimiz tüm bu zorluklar içinde tarihi bir hizmet mücadelesi vermektedir.

"HER TÜRLÜ ENGELİ HALKLA BİRLİKTE AŞTILAR"

Van’dan tüm belediye başkanlarımızla birlikte bir kez daha sesleniyoruz; onlar ne yaparsa yapsınlar, bizim belediyelerimizin vatandaşlarına hizmetine mâni olamadılar ve bundan sonra da asla mani olamayacaklar. Halkın belediyeleri; şikâyet etmeden, mazeret üretmeden, her türlü engeli halkla birlikte aşacaklar ve aşmaya da devam edecekler.

"HALKIMIZA YÖNELİK ZULÜM, ÇOK DAHA BÜYÜKTÜR"

Belediyelerimiz iktidarın zulmü altındadır, ama halkımıza da yönelik zulüm, çok daha büyüktür. Derin yoksulluk ve adaletsizlik ülkemizin her köşesini sarmıştır. Ancak biliyoruz ki milletimiz çaresiz değildir. Biz, ‘milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır’ diyen bir neslin çocuklarıyız. Şairin dediği gibi; ‘Zalim ne kadar pervasız olursa olsun, yine zulmü biz yıkarız, yerin dibine de atsalar bizi, yer küresini patlatır çıkarız.’

"HER FİRAVUNUN BİR MUSA’SI VARDIR"

CHP ailesi olarak gelecekten umutluyuz. Çünkü biliyoruz ki; eğer bu ülkede, kendi halkına sırtını dönen bir iktidar varsa, elektriği kesilen milyonlar için karanlıkta kalan bir lider vardır. Eğer bu ülkede, adaleti çürüten bir iktidar varsa, adalet için ayakları kanayarak günlerce yürüyen bir lider vardır. Ve hatta ülkesini terk edip kaçmaya niyetlenen bir iktidar varsa bu ülkede, ‘Bizim başka memleketimiz yok, hiçbir yere gitmiyoruz. Bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız’ diyen bir lider vardır. Biliyoruz, her firavunun bir Musa’sı vardır.

"ÇANKAYA SİZİ BEKLİYOR SAYIN GENEL BAŞKANIM"

Ülkemiz için yola çıktınız. Buradan bir kez daha vurguluyoruz ki; beldesinden büyükşehrine kadar, tüm belediye başkanlarımızla birlikte yanınızdayız sayın Genel Başkanım. Yolunuz yolumuzdur ve bu yol, umudun yoludur. Umudun yolu olacaktır. Biliyoruz ki artık umutsuzluk kaçıyor türkülerimizden. Milletin sesini duyuyoruz. Artık değişim rüzgârları, fırtınaya dönüşüyor. Görüyoruz, kısa çöpün, uzun çöpten hakkını alacağı günler yakın. Karanlığın aydınlığa varacağı günler yakın. Vakit, adalete susamış milyonların vaktidir. Çankaya bizi bekliyor, Çankaya sizi bekliyor sayın Genel Başkanım.”

"BU KENTİN KADERİNİ HEP BİRLİKTE DEĞİŞTİRİRİZ"

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu; Kılıçdaroğlu ve belediye başkanlarını kürsüden “Kentimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah katkılarınız olur bu kente. Bu kentin kaderini değiştirirsiniz. Bu kentin kaderini hep beraber değiştiririz” diyerek selamladı.