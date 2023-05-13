CHP’nin ‘Demokrasi Bileti’ kampanyası tamamlandı: 160 bine yakın genç yararlandı

Yayınlanma: 13.05.2023 - 12:57

Güncelleme: 13.05.2023 - 12:57

CHP Gençlik Kolları, Demokrasi Bileti Kampanyası’nı tamamladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik “Sevgili arkadaşlar; karşınıza Demokrasi Bileti kampanyasını başarıyla sonuçlandırmanın mutluluğuyla çıktım. Gençlerin sandığa gitmesi AK Parti’nin en büyük kabusuydu. Bu yüzden seçimleri hazirandan mayıs ayına aldılar. İstediler ki gençler memleketlerine dönüp oy kullanamasın. Ancak bağışçılarımız büyük bir dayanışmayla öğrencilerin oy kullanabilmesine imkan sağladılar. Arkadaşlarımız da bu bağışların doğru yere gittiğine emin olmak için titizlikle başvuruları inceledi ve kupon kodlarını öğrencilere gönderdi” ifadelerini kullandı.

“PARTİ AYRIMI GÖZETMEDİK”

Tüm başvuruları karşıladıklarını aktaran Killik “Yaklaşık 73 bin öğrenci Demokrasi Bileti’ni kullanarak ikametgahlarına gitti. Otobüs organizasyonu yaparak, araç temin ederek gönderilenlerle beraber toplamda 160 bine yakın gencin oy kullanmasına yardımcı olmuş durumdayız. Burada bir parti ayrımı gözetmedik, çünkü gençlerin en doğru kararı vereceğinden eminiz. Tüm bağışçılara ve bize bu kampanyada eşlik eden TÜLOV’a şükranlarımızı sunuyoruz. Genç arkadaşım; unutma! Bir oy farkla hak ettiğin gençliği yaşayabilirsin. Değişim senin elinde. Haydi ilk turda bitirelim” diye konuştu.