CHP’nin ilk 1 yıllık yol haritası açıklandı

15 Ekim 2021 Cuma, 09:21

CHP'nin iktidara gelmesi halinde ilk bir yılda izlenecek yol haritası belli oldu. Partideki çalışma kurulları tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu bir taslak ortaya konuldu. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak “Önceliğimiz yargı, ekonomi, sağlık” dedi.

CHP'nin yol haritası şöyle şekillendi:

SİYASET VE SEÇİM

Siyasi Ahlak Yasası çıkarılacak. Anayasa değişikliğiyle yeni bir merkez-yerel dengesi kurulana kadar, yerel yönetimler merkezi idarenin boyunduruğundan uzak tutulacak. Bütünşehir Kanunu değişecek. Seçim güvenliği için parmak boyası uygulaması tekrar getirilecek.

LİYAKAT GELECEK

Başta Tank Palet Fabrikası olmak üzere güvenlik ve stratejik önemi bulunan özelleştirilmiş kurumlar tekrar kamulaştırılacak. Kamudaki tüm atamalar liyakat sistemi ile yapılacak.

YARGI-BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Basına ve sosyal medyaya sansür kaldırılacak. Düşünce suçundan dolayı kimsenin özgürlüğü kısıtlanmayacak. Bu suçtan tutuklu olanlar serbest bırakılacak. Yargı bağımsızlığı sağlanacak. HSK yeniden yapılandırılacak.

OHAL'E DENETİM

15 Temmuz'dan sonra ilan edilen OHAL sürecinde hukuki dayanaktan yoksun tüm uygulamalar yargısal denetime tabi tutulacak. Yargı kararı olmaksızın KHK'lerle mesleğini yapamaz hale getirilen vatandaşların hakları iade edilecek.

GENÇLERE DESTEK

Üniversiteye kayıt yaptıran her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği bin TL bakiyeli kart verilecek. Pasaport harcı alınmayacak. İlk sıfır otomobilde ÖTV sıfır olacak. Yeni mezunların ilk işe girişlerinde iki yıl süreyle vergi ve prim ödemelerini devlet karşılayacak. Tarım ya da hayvancılıkta iş kuracak olana destek verilecek.

İYİ HAL BİTECEK

Kadın cinayetlerinin failleri için ceza indirimi, iyi hal indirimi uygulanmayacak. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü resmi tatil olacak. Kamu yönetim kademelerinde en az yüzde 33 kadın kotası uygulanacak. Kadın STK'larına kira desteği verilecek.

KRİZDEN BU TEDBİRLERLE ÇIKILACAK

– Merkez Bankası bağımsız olacak.

– Gelir Vergisi dilimleri düşürülecek çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak.

– Kamu bankaları üzerinde siyasi baskı olmayacak.

– Tarımda ürün taban fiyatı bir yıl önce belirlenecek.

– Tarımsal destekler her yıl peşin ödenecek.

– Traktör gibi çiftçinin hiçbir tarım aracı haczedilemeyecek.

– Mazot ve gübredeki vergiler kaldırılacak.

– Ziraat Bankası sadece çiftçi bankası olacak. Çiftçi borçları yapılandırılıp faizleri silinecek.

– EYT'lilerin sorunları çözülecek.

– 3600 ek gösterge çıkarılacak.

– Gaziler ve şehit ailelerin maaşları arttırılacak.

– Asgari ücretten vergi alınmayacak.

– Sağlıkta ve ilaçta katkı payları ve fark ücretleri kaldırılacak.

– Devlet eliyle, sadece halka hizmet verecek ekmek ve makarna fabrikaları kurulacak.

– Esnaf bakanlığı kurulacak. Esnafa pandemi sürecinde verilen kredilerin faizleri silinecek.

– Kiralarda stopaj kalkacak.

– İhtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara ekim ayından mart ayına kadar yakacak yardımı yapılacak.

– Elektrikteki yüzde 18 KDV, yüzde 1'e inecek.

– Elektrikte kayıp-kaçak ve sayaç okuma maliyetleri vatandaşa yansıtılmayacak.

– Doğalgaz tüketiminde KDV sıfırlanacak, vatandaşın ödediği ÖTV kalkacak.

– Bir iş yerinde emekçilerin sürekli asgari ücretle çalıştırılmasının önü kesilecek.

– Memurların grev hakkı anayasal güvenceye alınacak.

– Daha önce ormanlık alan vasfı taşıyan alanların imara açılması engellenecek.

– Orman arazilerine yapılacak oteller derhal yıkılacak.

– Kapsamlı bir hayvan hakları yasası çıkarılacak.

– Evlilik öncesi çiftlere uygulanacak tüm genetik testler ücretsiz olacak.

– Yeni evli çiftlerin ilk satın alacağı evde KDV yarıya inecek.

– Evlenen çiftlere ilk altı ay kira desteği verilecek.