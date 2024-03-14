‘Şehre yeni stat kazandıracağız’

Yayınlanma: 14.03.2024 - 18:32

Güncelleme: 14.03.2024 - 18:33

CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü, Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği’ni ziyaret etti. Burada konuşan Öncü, “Burası dost meclisi. Burası Samsunspor ortamı. Burası aile ortamı. Ben de sizden biri olarak buradayım” dedi. Seçim dönemlerinde herkesin Samsunsporlu olarak göründüğünü belirten Öncü, “Bu seçim sürecinde de pek çok kişi Samsunsporlu oluyor. Samsun'a aşık oluyor. Atkılar dağıtılıyor, kuşanılıyor, biletler alınıyor, veriliyor. Bunlar bu işin doğasında var. Ama ben Cevat Öncü olarak Samsunspor’u ruhunda yaşayan, Atatürklü arma dışında bir takım tanımayan, bilmeyen bir arkadaşınızım. O nedenle taraftarlarımız seçimden seçime buraya gelenlerle bizleri karıştırmasınlar” ifadelerini kullandı. Samsun’un problemlerinin farkında olduğunu belirten Öncü, “Özellikle stattaki ulaşım derdini, yer seçimi sıkıntısını biliyoruz. Konya'da, Kayseri'de bizim yanımızda futbol şehri olmaktan çok uzak olan şehirlerde dahi taraftar maç günleri ücretsiz statlara taşınırken, Samsunspor taraftarının bundan mahrum bırakılması anlaşılır ve kabul edilebilir bir şey değil. Bizim yöneteceğimiz Samsun Büyükşehir Belediyesi, taraftarlarımıza gerçek anlamda kıymet verecek” diye konuştu.

‘Samsun bunu hak etmiyor’

Stadyumun Türkiye’nin en kirli havasına sahip bölgeye yapıldığına işaret eden Öncü, “Samsun bunu hak etmiyor. Yağmurda tavanı akıyor. Kanalizasyonu başımıza damlatıyor. İşçilik maliyeti ve malzeme kalitesi iyi değil. Maç günleri trafik tıkanıyor. Bir sürü problemi var” dedi. Şehir merkezine yeni bir stadyum yapacaklarını da ifade eden Öncü, “Şu yanlış anlaşılıyor, bazen haksız eleştiri alıyorum. ‘Belediyenin ne gücü var, işi midir Samsunspor'a stat yapmak?’ diye. Ama ben ‘stadyum yapacağım’ demiyorum. Zaten Samsunspor başkanı, ‘Uygun yer planlayın. Stadyumu ben yapacağım’ diyor. Biz uygun yeri planlayacağız ve hepimizin mutlu olacağı bir stadyum yerini Samsunspor'a kazandıracağız” diye konuştu. Yurttaşlardan oy isteyen Öncü, “Bu parti seçimi değil. Bu genel seçim değil. Hangi partiye oy ve gönül vermiş olursanız olun Samsunlulara hep bunu söylüyorum. Bu beş aday arasında hangimiz Samsun’u daha iyi yere getirir? Hangimiz Samsun'u daha hızlı, daha kaliteli, daha güvenli bir şehir haline getirir? Deprem riskinden, su baskınına kadar tüm bu problemlerini kim çözer? Ona bakın ve neye inanıyorsanız ona göre oy verin. Bu araştırmayı yaptığınızda o yol zaten sizi bize getirecektir” dedi.