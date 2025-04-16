CHP'ye kayyum iddiaları... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama

Yayınlanma: 16.04.2025 - 22:21

Güncelleme: 16.04.2025 - 22:21

Sosyal medyada, 'CHP'ye kayyum atanacak' iddiaları dolaşıma sokuldu.

İktidara yakınlığı ile bilinen yandaş Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu birçok isme soruşturma açıldı.

YILMAZ TUNÇ: İTİBAR EDİLMEMELİ

Gelişmelerin ardından X hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımlar ile ilgili 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu' kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yılmaz Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir.

Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

İkridara yakınlığı ile bilinen yandaş Rasim Ozan Kütahyalı, 'CHP'ye kayyum atanacak' iddiasını ortaya atmış, soruşturmanın ardından geri adım atmıştı.