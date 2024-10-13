CIA’den dikkat çeken Türkiye yazısı: ‘Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı için önemli bir geçiş ülkesi’

Yayınlanma: 13.10.2024 - 11:48

Güncelleme: 13.10.2024 - 11:48

Siyasi iktidarın Ortadoğu sorunlarındaki uyguladığı dış politikanın sonuçları, sınırların kolayca geçilebilir hale gelmesi, resmi olmayan sayılara göre on milyonu aşan, on üç milyona ulaştığı iddia edilen sığınmacı ve düzensiz göçmen sayısı, ülkemizin uyuşturucu bataklığına gömülmesinde önemli rol oynuyor.

CIA’in hazırladığı bir yazı da bunu gözler önüne seriyor. CIA’in ülkeler hakkında bilgilere yer verdiği Dünya Bilgi Kitabı’nın resmi internet sitesinde Türkiye hakkında söylenen bazı ifadeler dikkat çekti. Türkiye’den “Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı için önemli bir geçiş ülkesi” sözleriyle bahsedildi.

‘SURİYELİ KAÇAKÇILAR ÖNEMLİ ROL OYNUYOR’

Söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı için önemli bir geçiş ülkesi” (Türkiye için söyleniyor)

“Türkiye-İran sınırında eroin ve metamfetamin yakalanmalarındaki artış.”

“Suriyeli uyuşturucu kaçakçıları Türkiye'nin uyuşturucu ticaretinde önemli bir rol oynuyor.”

UYUŞTURUCU KAYNAKLI ÖLÜMLER

Adli Tıp Kurulu tarafından hazırlanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletilen 2023 yılına ait madde bağlantılı ölüm sayıları Haziran 2024’te açıklanmıştı. Buna göre 2023 yılında 300 doğrudan madde bağlantılı ölüm meydana geldi. Bu ölümlerin 190’ının CIA’in yazısında da bahsettiği ‘Türkiye-İran sınırı yakalanmalarında artış gösteren’ eroin ve metamfetaminden kaynaklı olduğu görülüyor.

ARAŞTIRILMASI REDDEDİLMİŞTİ

O dönemki ismiyle HDP Grubu, 2022 yılında TBMM’nin Türkiye’deki uyuşturucu trafiğini araştırması için Meclis Araştırma Önergesi vermiş ancak önerge AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedilmişti.