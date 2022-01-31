Çiftçiler beklentilerini sıraladı: Yanımızda olun

31 Ocak 2022 Pazartesi, 13:23

Eski Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, iki gün önce görevden alınmış yerine eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın getirilmişti. Çiftçiler, üç yerden aylık toplam 136 bin 500 TL maaş aldığı ortaya çıkan Hüseyin Aydın'dan beklentilerini anlattı.

Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borçları nedeniyle hacizlik olduğunu söyleyen Mehmet Ali Görel, “Tarım Kredi Kooperatifi benim malımı satışa çıkardı. Çaresizim deliriyorum. Yapacak bir şeyim yok. Daha önceki tarım kredi genel müdürümüz bize yardımcı olmadı. Feryatlarımızı duymadı. Bizi borçlu değil de suçlu gibi gördüler. Biz borçluyuz. Borcumuzu ödeyelim diye uğraştık. Yeni genel müdürümüz inşallah bizim sesimizi duyar. Bize bir can suyu olarak borçlarımızın ana parasını ödettirir. Faizlerini siler. Biz satışların, icranın durmasını istiyoruz” dedi.

“BEKLENTİMİZ ÇİFTÇİYE UCUZ MAZOT, UCUZ GÜBRE SAĞLAMASI”

Ardahanlı çiftçi Ferhat Kaya, şunları söyledi:

“Hüseyin Aydın’dan bundan sonraki beklentimiz tarım kredi kooperatifini özüne döndürerek üretici ve çiftçinin yanında olması. Çiftçiye ucuz mazot, ucuz gübre ve ekipman sağlayaraktan çiftçiyi bundan sonraki süreçte daha fazla üretime katmasını ve yönlendirmesini bekliyoruz. Aynı zamanda Fahrettin Poyraz döneminde yolsuzluk, usulsüzlük varsa bunların üzerine gidilerekten gerekli hukuki sürecin başlatılması talebimiz vardır. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçte üretici ve çiftçi olarak devletimizin yanında üreterekten hep katkıda bulunduk. Sayın genel müdürümüzden ricamız tarım kredi kooperatiflerini kuruluş amacına döndürmesi. Üreticinin, çiftçinin yanında olması.”

“DİĞER KOOPERATİF MÜDÜRLERİ GİBİ BİZE SEKTE VURMAMASINI İSTİYORUZ”

Amasya’nın Büyükkızlıca Köyü’nden Kadir Yüce, “Tarım Kredi kooperatifi ortaklarından birisiyim. Yeni gelen genel müdürden çiftçilerimizin yanında olmasını istiyorum. Diğer kooperatif müdürleri gibi bize sekte vurmamasını istiyoruz” dedi.

“TEMENNİMİZ ÇİFTÇİNİN YANINDA OLMASI”

Aynı köyde çiftçilik yapan Ömer Sarı ise şöyle konuştu:

“Tarım Kredi Kooperatifi’ne üyeyim ve ortağıyım. İnşallah yeni genel müdürümüz Tarım Kredi Kooperatifi’nin yeniden canlanmasına gerçek statüsüne dönmesine çalışan bir müdür olur. Buradan temennimiz yeni atanan müdürümüzün gerçek bir kooperatif anlayışıyla çiftçilerine üyelerine ortaklarına hizmet etmesini istiyoruz. Tarım Kredi Kooperatifi’nin eski genel müdürünün görevden alınması değil, yeni gelenin eskiyi aratmaması… Tarım kredi Kooperatifi’nden alışveriş yapan çiftçilerimizi gerçekten zor durumda. Buradan yeni genel müdürümüzün derhal bu çiftçilerimizin haciz olayına el atıp, çiftçilerimize işe yarar uygun kredi, ucuz tohum, ucuz mazot, ucuz gübre sağlamasının çalışmalarını yapar. Temenni ediyoruz ki çiftçinin yanında olan çalışmalarıyla gündeme gelir. Fahrettin Poyraz’ın da varsa bir yolsuzluğu, hukuksuzluğu yargılanmasını istiyoruz.”