Çiftçilerden İmamoğlu'na traktörle destek yürüyüşü

CHP Bafra İlçe Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe Bafralı çiftçiler traktör ve dozerlerle katıldı.

Çiftçilerden İmamoğlu'na traktörle destek yürüyüşü
Abone Ol google-news
Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 29.03.2025 - 04:00

CHP Bafra ilçe başkanlığı, Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için yürüyüş düzenledi. Bafra Anadolu Lisesi önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar sık sık hükümeti protesto eden sloganlar attı.

Bafralı çiftçilerin traktörler ve dozerlerle destek verdiği eyleme, Samsun CHP il başkanı Mehmet Özdağ, eski CHP milletvekili Neslihan Hancıoğlu, CHP ilçe başkanları, İYİ Parti’den ayrılan belediye başkan adayı Hamdi Yıldız, Zafer Partisi ilçe başkanı İsmail Ünlü de katıldı. 


Etiketler: #traktör #çiftçi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler