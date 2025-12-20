Çiftçilerden traktörlü eylem: 'Artık yeter, üreten kazanacak!'

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür’de mandalina üreticileri, artan maliyetler ve yetersiz destekler nedeniyle traktörleriyle meydanlara indi.

Gümüldür belediye garajından başlayan eylemde üreticiler traktörleriyle kortej eşliğinde geçerek Gümüldür Pazaryerinde toplandı. Üreticiler emeğinin karşılığını alamadığını belirterek Gümüldür Pazaryeri’nde bir araya geldi.

Eyleme CHP PM üyesi Erhan Adem, CHP PM üyesi Ednan Arslan, CHP İzmir İl başkanı Çağatay Güç, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, İlçe başkanları, gençlik kolları, kadın kolları ile İl yöneticileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, çiftçilerin ve üreticinin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek “Burada bir miting yapmak için toplanmadık. Bugün burada ses çıkarmak, itiraz etmek ve ‘artık yeter’ demek için toplandık” dedi.

Işık, günümüzde çiftçilerin ve çocuklarının geleceğinin tehdit altında olduğunu ifade ederek, “Bir yıl boyunca emek veriyorsun. Sabah gün ağarmadan kalkıyorsun. Sıcağa da katlanıyorsun, soğuğa da. Sonra sana dönüp diyorlar ki: ‘Buna razı ol.’ Hayır! Bu fiyatla geçim olmaz!” dedi. Mazot, gübre, tohum ve ilaç maliyetlerine değinen Işık, üreticilerin kaybettiğini, bazılarının ise üretmeden kazandığını söyledi.

"KÖYLÜ AYAKTA DURAMIYOR"

Işık, CHP’nin tarımı ve üreticiyi hep memleketin asli unsuru olarak gördüğünü hatırlatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletimiz çiftçidir” sözünü örnek gösterdi.

Işık, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece bir söz söylememiş, bir yol haritası çizmiştir. Tarım Kredi Kooperatifleriyle, Ziraat Bankası’yla, şeker ve pamuk fabrikalarıyla, toprak reformuyla, Köy Enstitüleriyle bu ülke üretimle ayağa kalkmıştır. Köy Enstitüleri Marşı’nda ne diyor? “Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz. Biz yurdun öz sahibi, efendisi, köylüyüz.” Ama bugün köylü ayakta duramıyor! Bugün çiftçi borçla yaşıyor! Bugün üretici toprağını terk etmenin eşiğinde!" dedi.

“ÇİFTÇİ ZARAR GÖRÜRSE HEPİMİZ ZARAR GÖRÜRÜZ”

Menderes’in tarım ve turizmle bütünleşik yapısına dikkat çeken Işık, “Kentli doyuyorsa çiftçi sayesinde doyuyor. Turizm varsa üretim sayesinde var. Çiftçi zarar görürse zararı hepimiz görürüz” diye konuştu. Mahsuni Şerif’in sözlerini hatırlatan Işık, “Milletin sırtından doyan doyana, gönül bu oyuna nasıl dayana? Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana…” dedi ve susmayacaklarını ifade etti.

“ÜRETEN KAZANACAK, HERKES KAZANACAK”

Işık, düzenin değişmesi gerektiğini vurgulayarak, “Üreten kazanacak! Öğrenci kazanacak! Halk kazanacak! Yoksul kazanacak! Emekli kazanacak! Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in dediği gibi: Biz kazanınca herkes kazanacak!” ifadelerini kullandı.

Işık bütün üreticilerin geçim, gelecek ve adalet mücadelesinin aynı olduğunu belirterek, “Bu bir geçim meselesi. Bu bir gelecek meselesi. Bu bir adalet meselesi. Ve biz bu adaleti, bu meydanlardan, bu topraklardan, çiftçinin alın terinden kuracağız” dedi.