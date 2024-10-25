Çiftçilerin, fabrikada silahlı sıra kavgası: 1 yaralı

Yayınlanma: 25.10.2024 - 12:05

Güncelleme: 25.10.2024 - 12:05

Çumra ilçesindeki bir şeker fabrikasında pancarlarını teslim etmeye gelen, husumetli Sedat T. ve Onur Alp Köfe arasında, iddiaya göre, sıra nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat T., tabancayla Onur Alp Köfe'yi sağ kolu ile bacaklarından yaraladı. Köfe, yere yığıldı. Sedat T. de bir süre başında bekledikten sonra tabancasını tekrar Köfe'ye doğrulttu. Bu sırada çevredekilerden biri, 'Dur yapma' diye uyarıda bulundu. Sedat T. ateş etmekten vazgeçip geriye doğru gitti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Onur Alp Köfe, ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedat T. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.