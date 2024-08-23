'Çiftçinin arazi ihtiyacından çok, girdi maliyetlerinin azaltılmasına ihtiyacı var'

Yayınlanma: 23.08.2024 - 17:40

Güncelleme: 23.08.2024 - 18:12

Türkiye’de hem tarla hem de örtü altı tarımsal üretimin önemli bir bölümünün yapıldığı Antalya’nın Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, yeni çıkan yasayla ilgili çiftçinin ekilecek toprağa değil, toprağı ekmek için girdi maliyetlerinin düşürülmesine ihtiyacının olduğunu söyledi.

“DESTEK VER EKİLMEMIŞ ARAZI KALMAZ”

Alp, “Bu yasanın işleyeceğini düşünmüyorum. Bir çiftçi ve bir ziraat odası başkanı olarak söylüyorum. İki sene ekilmeyen araziyi devlet bu araziyi alacak, ekecek olan kişiye, komisyon marifeti ile kiraya vereceğim. Dönümünü kiraladıktan sonra da aldığı parayı, mülk sahibine ödeyecek. Ancak bu araziyi ekmek için kiralayacak olan burayı nasıl ekecek diye soruyorum? Çiftçi ben ekmeyeceğim demiyor ki, ekecek ama girdi fiyatları pahalı. Mazot 46 Lira, bana mazotu 20 liraya ÖTV’siz ver, gübrede süspansiyon yap, fide alımı için bana destek ver bak bakalım ekilmemiş arazi kalacak mı? Bizim arazimiz var, ekemiyoruz” dedi.

ÇİFTÇİNİN İPOTEKLİ ARAZİSİ KREDİ BORCUNA GİDECEK

Antalya’da özellikle küçük çiftçinin büyük çoğunluğunun yeni sezona borçla başladığını öne süren Alp, Ziraat Bankası’nın değişken faiz oranlarının yüzde 30’a kadar ulaştığını belirterek, çiftçinin bu borcu ödeyemediği taktirde kredi için ipotek eden arazisine bankanın el koyacağını, çiftçinin topraksız kalacağını söyledi.

Alp, faiz oranlarının asgariye çekilmesini, vadelerin uzatılmasını talep etti.

ÇİFTÇİ KOMİSYONCU ÇEKİ OLMASA DEVAM EDEMEYECEK

Ziraat Bankası kredi dışında çiftçinin ekim dikim yapıp tarlasını işleyebilmesinde komisyoncuların önemli bir rolü olduğunu söyleyen Alp, “Bizim bir devlet babamız bir de komisyoncu babamız vardır. Bizim seranın üzerini plastik ile örtmeden başlar çiftçi komisyoncudan borç almaya, fidesini komisyonun çeki ile alır. Bu sene komisyoncuya borcunu ödeyemeyen çiftçi, yeni sezona komisyoncuya yeniden borçlanarak başladı” dedi

ÇİFTÇİ MALİYETİ EN AZ OLAN OT EKMEYE YÖNELDİ

Antalya’da 350 – 400 dönüm kapalı arazide çift ekim yapılırken, aşılı bir tane domates fidesinin tanesinin 35 lira- aşısız domates fidesinin 13- 15 lira olduğunu söyleyen Alp, yeni başlayan sezon için “önümüz karanlık” yorumunu yaptı.

Alp, “Çiftçim yine kahramanlık yapıyor, yine ekiyor ama maliyeti az olan sebzeye yöneliyor, fazla gübre, ilaç, işçilik istemeyen otu, bağı ekmeye dönüyor. Yarın bu çiftçi desteklemezse marul, maydonoz diye tabir ettiğimiz bağı da ekemeyecek. 85 milyon insan 4 milyon çiftçiye bakması gerekiyor. Bu insanlar vazgeçerse geriye gelmez” dedi.

ÇİFTÇİYE ANAYASAL HAKKI OLAN YÜZDE 1 DESTEĞİN VERİLMESI GEREKİYOR

Alp, "Çifçtiye Anayasaya göre bütçenin yüzde 1’inin verilmesi gerekiyor, verilsin, ekilmemiş arazi kalmaz ki ben bu yüzde 1’in bile az olduğunu düşünüyorum. Pandemide gıdanın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu öğrenmiş olmamız gerekiyor" diye konuştu.