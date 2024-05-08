Çiğ köfte dükkanındaki cinayete ağırlaştırılmış müebbet talebi

Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:50

Güncelleme: 08.05.2024 - 13:50

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesinde çiğ köfte dükkanında silahla öldürülen Abidin Topal cinayetine ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 20 Aralık 2023'te Yaşamkent Mahallesi'ndeki çiğ köfte dükkanında, Abidin Topal ve Levent Ü. arasında kavga çıktı. Levent Ü'nün silahla dört el ateş ettiği Topal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

''EŞİME VE KIZIMA KÜFRETTİ''

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Levent Ü, maktulün iş yerinde çalışan kızının uzayan mesai saatlerinden şüphelenmeye başladığını, kızının dükkanda tek çalıştığını ve işlerin yoğun olduğunu söylediğini aktardı. Topal ve ailesi tarafından gelen tehdit ve hakaret içeren mesajlarla öfkelendiğini öne süren Levent Ü, "Topal'a tehditlerine son vermesini söylemek için dükkana gittim. Eşim ve kızıma küfretti. Elini beline attı ve tabanca çıkardı. Ben de tabancaya hamle yaptım. Bu esnada tabanca patladı. Öldürme kastım yoktu, üzgün ve pişmanım." beyanında bulundu.

İSTİSMAR İDDİASI

Tanık olarak ifade veren Canseli Ü. de 2022'de Topal'a ait çiğ köfte dükkanında işe başladığını, Topal'ın evli olduğu halde kendisine aşık olduğunu söylediğini ve iş öğretme bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Topal'ın eşinden ayrılıp kendisiyle evleneceğini düşündüğü için işten ayrılmadığını, bu süreçte sevgili olduklarını ve cinsel birliktelik yaşamaya devam ettiklerini anlatan Canseli Ü, ilerleyen günlerde hamile kaldığını, Topal'ın isteğiyle kürtaj yaptırdığını belirtti. Canseli Ü, Topal'ın kendisini ailesiyle tehdit ettiğini öne sürerek, Topal hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını bildirdi.

Müşteki M.B. ise depremzede ailesiyle birlikte Topal'ın iş yerinde çalıştığını ve dükkanın arka kısmındaki bölümde eşi ve çocuğuyla yaşadıklarını kaydetti. Olay günü silah ve Topal'ın bağırma sesini duyduğunu ve bunun üzerine dükkandaki çocuğu ve eşini banyoya kapattığını anlatan M.B, Levent Ü'nün ise "O şerefsiz kızıma tecavüz etti." dediğini beyan etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, Topal'ın ölümünün "2 ateşli silah mermi çekirdeğinin beyin kanaması ve iç organ yaralanmasına sebebiyet verdiği, her iki merminin de ayrı ayrı öldürücü nitelikte olduğu" belirtildi. İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Şüpheli Levent Ü'nün kızı Canseli Ü. ile gönül ilişkisi yaşayıp ayrılan, maktul Topal'ı olay tarihinden bir süre önce mesajlaşma içeriklerine göre öldürmeye karar verdiği, olay günü maktulün kafasına ve vücudun çeşitli yerlerine öldürme kastıyla dört el ateş ederek öldürdüğü tespit ediliştir. Şüpheli daha önceden yaptığı plana uygun olarak iş yeri içerisindeki kamera kayıt cihazını müşteki M.B'yi silahla tehdit ederek istediği, M.B'nin olumsuz cevap verilmesi üzerine dükkanda bulunan modemi kamera kayıt cihazı zannederek yanına alıp olay yerinden uzaklaştığı belirlenmiştir."

Levent Ü'nün haksız tahrik hükümlerinden faydalandırılmaması gerektiği belirtilen iddianamede, şüphelinin "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar "suç delillerini yok etme veya gizleme" suçundan da 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.