Çığ nedeniyle ulaşıma kapanmıştı: Van-Hakkari kara yolu açıldı

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınlarındaki Gedikbaşı Mahallesi Kırmızıtaş mevkisine dün çığ düştü.
Yamaçtan kopan kar kütlesi nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD ekipleri olası yeni çığ riskine karşı bölgede incelemelerde bulundu.
Karayolları ekiplerinin dün gece geç saatlere kadar yaptığı çalışmayla, yol yeniden ulaşıma açıldı.