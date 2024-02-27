Çığ riski nedeniyle Van-Hakkari karayolu ulaşıma kapatıldı
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, çığ riski nedeniyle Van-Hakkari karayolunu 18.00-07.00 saatleri arasında ulaşıma kapattı.
Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi bölgesine dün akşam saatlerinde çığ düşmüştü. Düşen çığ nedeniyle yolda seyir halindeki 30 AAD 949 plakalı yolcu minibüsü, kar yığınlarıyla sürüklenerek şarampole yuvarlanmış, olayda ise 1 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralanmıştı.
Van-Hakkari karayolunun Güzeldere Geçidi’nde meydana gelen çığın ardından karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bugün sabah saatlerinde kontrollü şekilde açılan yolda çığ riskinin devam etmesi üzerine saat 18.00’den sabah 07.00’ye kadar araç trafiğine kapatıldı.
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