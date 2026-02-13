Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çiğköfte dükkânında mide bulandıran anlar: Ücret ödememek için dürümüne kıl koydu!

13.02.2026 11:32:00
DHA
Elazığ'da bir kişi, gittiği çiğ köfte dükkânında sipariş ettiği dürümün içine sakalından kopardığı kılları koydu. Kılları çalışana gösteren müşteri, dürümü bırakıp, ücret ödemeden işyerinden ayrıldı. Mide bulandıran anlar, kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Elazığ'da Ataşehir Mahallesi’ndeki bir çiğ köftecide meydana geldi.

İşyerine gelen kişi, çiğ köfte dürüm siparişi verdi. Gelen dürümü alan kişi, sakalından kopardığı kılları içine koyarak çalışana gösterdi.

Çalışanın, ‘Kıl nerede’ demesi üzerine arkasını dönen kişi, bu kez de göğsünden kopardığı kılı peçeteye koyarak gösterdi.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLE KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, işyeri sahibinin ‘Yeni bir dürüm hazırlayalım’ teklifini de reddeden kişi, dürümü bırakıp, ücret ödemeden işyerinden ayrıldı.

