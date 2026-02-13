Çiğköfte dükkânında mide bulandıran anlar: Ücret ödememek için dürümüne kıl koydu!

Olay, dün akşam saatlerinde Elazığ'da Ataşehir Mahallesi’ndeki bir çiğ köftecide meydana geldi.
İşyerine gelen kişi, çiğ köfte dürüm siparişi verdi. Gelen dürümü alan kişi, sakalından kopardığı kılları içine koyarak çalışana gösterdi.
Çalışanın, ‘Kıl nerede’ demesi üzerine arkasını dönen kişi, bu kez de göğsünden kopardığı kılı peçeteye koyarak gösterdi.
MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLE KAMERALARA YANSIDI
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, işyeri sahibinin ‘Yeni bir dürüm hazırlayalım’ teklifini de reddeden kişi, dürümü bırakıp, ücret ödemeden işyerinden ayrıldı.