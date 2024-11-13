Çiğli Belediyesi Kent Lokantası açıldı

Yayınlanma: 13.11.2024 - 16:46

Güncelleme: 13.11.2024 - 16:46

Çiğli Belediyesi tarafından hayata geçirilen kent lokantası, özellikle öğrenciler ve dar gelirli aileler için kaliteli ve besleyici yemekleri uygun fiyatlarla sunuyor. Artan yaşam maliyetleriyle mücadele eden vatandaşlar, bu projeyle günlük ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilecekler. Açılışa meclis üyeleri, muhtarlar, CHP İlçe Örgütü, CHP İzmir İl Başkan Vekili Zeki Çağan, CHP İzmir İl Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Taner, CKP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Daldal, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, CHP Aliağa İlçe Başkanı Ali Serçe, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar, STK’lar ve Çiğlililer katıldı.

YILDIZ: YOKSULLUĞUN MERHEMİ OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Çiğli halkının yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde, kent lokantasının menüsünde Mercimek Çorbası, Orman Kebabı, Pirinç Pilavı ve Cıcık yer aldı. Başkan Yıldız, eşi Gamze Yıldız ile beraber önce yemek dağıtımı yaptı ardından da Çiğlililer ile beraber yemek yiyerek onlarla sohbet etti.

Başkan Yıldız açılışta yaptığı konuşmada dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Yıldız, “Kent Lokantaları; azımızı çok yapabileceğimiz bir model, sosyal belediyeciliğin en önemli adımdır. Kötü yönetilen ekonomide en üzücü olan yoksulluğa terkedilmek ve en temel haklardan bir tanesi olan yeme, içme, barınma, eğitim gibi haklardan mahrum kalmaktır. Bu konuda biz Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler yoksulluğun merhemi olmak için çaba sarf ediyor ve tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Kent Lokantaları, bir haksız rekabet girişimi değildir. Bu noktada aynı zamanda tüketici olan esnafımızın da bunu anladığını biliyorum” diye konuştu.

''ASKIDA YEMEK'' UYGULAMASI DA BAŞLADI

Sosyal belediyecilik anlayışıyla dayanışma ağını büyüterek daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşmak için Kent Lokantası’nda ''askıda yemek'' uygulamasını da başlattıklarını kaydeden Yıldız, “Askıda yemek uygulaması ile burada inanıyorum ki büyük bir paylaşma ve dayanışma örneği sergileyeceğiz. Bir ekmeği ikiye böleceğiz ve onu çoğaltacağız. Önce bölüşüp, paylaşıp, dayanışacağız. Bizimle gücünü paylaşmak isteyenlerin olduğunu biliyoruz ve bu uygulama ile varımızı bölüşmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kent Lokantasının birden fazla amaca hizmet edeceğini dile getiren Yıldız, “Kent Lokantamızı daha işlevsel hale getirmek için burayı aş evi olarak da düşünüyoruz. Kentimizde cenazesi olan, hayır yapmak isteyen vatandaşlar tesisimizi bu amaçla da kullanabilirler” dedi.

İKİNCİ KENT LOKANTASI YAKINDA HİZMETE GİRECEK

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çıktıkları yolda ikinci kent lokantasının da yakında hizmete gireceğini belirten Başkan Onur Emrah Yıldız, “Kent lokantamızın ikincisini de Balatçık Mahallesi’nde öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Hemen yanında da bir kent kitaplığı ve kitap kafe ile bölge halkının istediği zaman kullanabileceği bir tesis daha çok yakında hizmette olacak” diye konuştu.