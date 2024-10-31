Çiğli Belediyesi: Teröristin ağabeyinin belediye ile ilişiği kesilmiştir

Yayınlanma: 31.10.2024 - 16:26

Güncelleme: 31.10.2024 - 16:27

Çiğli Belediyesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin ( TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki merkez yerleşkesine yapılan hain saldırıdaki teröristlerden biri olan Mine Sevjin Alçiçek’in ağabeyi Davut Alçiçek’in belediye ile ilişkisinin kesildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Davut Alçiçek’in Özel Güvenlik Kimlik kartının 30 Haziran 2022’de Valilik tarafından yenilendiğini hatırlatarak; iş akdinin feshi ile ilgili kararımızın ve konunun hassasiyetine yönelik duruşumuzun ilk andan itibaren net olduğunu kamuoyuyla paylaşırız" denildi.

ÖZEL GÜVENLİK KARTINI VALİLİK YENİLEMİŞ

Çiğli Belediyesi'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"TUSAŞ’ta yaşanan hain saldırıyı gerçekleştiren terörist Mine Sevjin Alçiçek’in ağabeyi Davut Alçiçek’in belediyemiz ile ilişiği, olayın açığa çıkmasıyla birlikte sona erdirilmiştir. 2013 yılından bu yana Arıkan Güvenlik Firması’nda çalışmaya başlayan ve 1 Nisan 2018 tarihinde Çiğli Belediyesi Şirketi ÇİBEL’de KHK ile iş başı yaptırılan Davut Alçiçek’in ilişiği, 28 Ekim 2024 tarihinde ve PKK’lı terörist Mine Sevjin Alçiçek’le bağı öğrenilir öğrenilmez kesilmiştir. Kararımız ve gerekçeleriyle ilgili duruşumuz ortadadır. Öte yandan; Davut Alçiçek’in Özel Güvenlik Kimlik kartının 30 Haziran 2022’de Valilik tarafından yenilendiğini de hatırlatarak; iş akdinin feshi ile ilgili kararımızın ve konunun hassasiyetine yönelik duruşumuzun ilk andan itibaren net olduğunu kamuoyuyla paylaşırız. Vatanın bölünmez bütünlüğüne kastedenlere karşı mücadelemiz, ülke ve milletimizin bütünlüğünü hedef alanlara karşı duruşumuz tartışmasızdır."

DİĞER KARDEŞİ OKULDA ÇALIŞIYORMUŞ

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, teröristin kardeşinin Çiğli Belediyesi'nde çalışıyor olmasının üzerinden yapılan algı operasyonlarının tehlikeli olduğunu aktararak, suçun bireysel olduğunu hatırlattı. Aslanoğlu, “Saldırıyı yapan aynı teröristin bir diğer kardeşi de İzmir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Balçova Ertuğrulgazi ilkokulunın kantinini işleten F. Alçiçek de Balçova milli eğitim tarafından alelacele kantini kapatılmıştır. Ancak suç bireyseldir ve kişiyi bağlar. Ne belediyede ne de milli eğitim müdürlüğünde çalışan iki kardeşe, hiçbir delil yokken aynı suçu atfetmek bizim işimiz değildir. Üstelik Çiğli Belediye Başkanımız söz konusu kişiyi, kamu vicdanını düşünerek belediyeden uzaklaştırmış, işine son vermiştir. Bu türden algı oyunları birliğimizi bozmayı, terörün emellerine ulaşmasını sağlar” dedi.