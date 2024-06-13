Çiğli Belediyesi'nde çalışıyor ama yurt dışından

Yayınlanma: 13.06.2024 - 14:27

Güncelleme: 13.06.2024 - 14:27

İzmir Çiğli’de işten çıkarılan 147 kişi belediye önünde bekleyişlerine devam ederken başkan Onur Emrah Yıldız yazılı bir açıklama yaptı. İşten çıkarılanlar arasında işe hiç gelmeyenler olduğunu vurgulayan Yıldız “Yerel seçim sürecinde adaylığımın açıklanması sonrasında da yoğun işe alımlar gerçekleştirildiğini tespit ettik. Aralarında İzmir’de ve Çiğli’de yaşamayanlar, hatta yurt dışında olanlar; işe gelmeyenler yer alıyor” dedi.

Çiğli Belediyesi’nde ÇİBEL Temizlik Hizmetlerinden 122 ve Çiğli Gıda İnşaat Turizm şirketinden ise 25 kişi geçen pazartesi işten çıkarıldı. İşten çıkarılan kişiler belediye önünde bekleyişe geçti. Bunun üzerine CHP’li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız yazılı açıklama yaptı. Belediyenin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada Yıldız “Belediye Başkanlığı için yola çıktığım ilk günden itibaren, emek ve emekçiden yana tavrımı çok net ortaya koydum. Bunu kamuoyu da mesai arkadaşlarım da gayet iyi biliyor. Göreve geldiğimizde gördük ki; son bir yılda Çibel’e 502 kişi, Çiğli Gıda şirketine ise 117’si sonradan Çibel’e geçirilmek üzere 287 kişi işe alınmış. Yani; ihtiyaç fazlası toplam 672 kişiye iş başı yaptırılmış” dedi.

'ARALARINDA YURT DIŞINDA OLANLAR VAR'



Yerel seçim sürecinde adaylığının açıklanmasının ardından yoğun işe alımlar yapıldığını kaydeden Yıldız “Aralarında İzmir’de ve Çiğli’de yaşamayanlar, hatta yurt dışında olanlar; işe gelmeyenler yer alıyor. Belediyemiz mali yapısının, tıpkı birçok belediyede olduğu gibi, bu ihtiyaç fazlasını ve istihdam zafiyetini taşıyacak gücü maalesef yok. Merkezi idarenin yerel yönetimleri de içine sürüklediği ekonomik dar boğaz ve belediyedeki yanlış ve yersiz istihdam politikaları, Çiğli’de de bu mecburiyeti doğurdu. Ülkenin karabasanı haline gelen ekonomik kriz belediyeleri de vurdu. Devlet desteğini hakkı oranında alamayan belediyelerin eli kolu bağlandı. Aldığımız kararın nedenlerini biz yaratmadık; bunu yapmaya mecbur kaldık, mecbur bırakıldık” ifadelerini kullandı.

'YENİ İSTİHDAM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

İşten çıkarılanlara yeni istihdam yaratmak için çabalayacaklarını aktaran Yıldız şunları söyledi “Belediyeciliği A’dan Z’ye tüm dinamikleriyle bir ekip işi olarak görüyorum. İşten ayırmak zorunda olduğumuz bazı arkadaşlarımızı da yalnız bırakmayacağız. Yeni işe alımlar gerçekleştireceğimiz zaman geldiğinde önceliğimiz mutlaka onlar olacak. Organize sanayi bölgeleri gibi güçlü yapılarla, iş dünyası temsilcileri ve bileşenleriyle istihdam alanında örnek iş birliği içindeyiz. An itibariyle bu arkadaşlarımız için de köprü olacağız. Yeni iş fırsatları yaratacak, mağduriyetlerinin önüne geçmek için çalışacağız.”