Çiğli Belediyesi’nde üst düzey kadın yönetici sayısı 12’ye yükseldi

21 Aralık 2021 Salı, 11:50

Göreve gelir gelmez belediyenin yönetim kadrosundaki kadın sayısını ciddi oranda artıran Başkan Utku Gümrükçü, son olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü’nü yine kadınlara emanet etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne 1999 yılından beri Çiğli Belediyesi’nde Basın Danışmanlığı yapan Rüya Ulusan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne Karşıyaka Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 16 yıl Mimar olarak görev yapan Begüm Erdoğmuş Manav, Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne de Çiğli Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'nde 22 yıl tekniker olarak görev yapan Hatice Akın getirildi. Yapılan bu yeni görevlendirmeler ile beraber Çiğli Belediyesi’nde görev yapan kadın müdür sayısı 12’ye yükseldi.

“KADIN OLDUKLARI İÇİN DEĞİL HAKKETTİKLERİ İÇİN GÖREVLENDİRİLDİLER”

Kentlerin modern bir yapıya kavuşabilmesi için yerel yönetimlerde kadınlara daha fazla yetki verilmesi gerektiğini belirterek Başkan Gümrükçü, şunları söyledi:

“Çiğli’yi eşit, adil, katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yönetmek için belediye yönetimindeki kadın temsilini artırmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana başkan yardımcılığından müdürlüğe, birim sorumluluğundan şefliğe kadar birçok pozisyonda kadın arkadaşlarımızı görevlendirdik. Disiplinli çalışma prensipleriyle Çiğlimizde çok güzel işlere imza attılar. Son olarak, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü’nü de tecrübesiyle, bilgi birikimiyle ve vizyonuyla güvendiğimiz 3 kadın arkadaşımıza emanet ettik. Şunu özellikle belirtmek istiyorum; arkadaşlarımız yalnızca kadın oldukları için değil sahip oldukları donanım ile hakkettikleri bu görevlere geldiler. Kadınlar başarının anahtarıdır. Bu bilinçle, birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Ülke ve toplum olarak da kadınların bilgi birikiminden, duygularından, sezilerinden ve sağduyusundan ne kadar fazla yararlanırsak aydınlık yarınlara o kadar çabuk ulaşırız.”