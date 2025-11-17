Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki kamera uygulamasına tepki: 'Hasta ve çalışan mahremiyeti ihlal ediliyor'

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı bazı hastanelerde görüntü ve ses kaydı uygulamalarına ilişkin sorunlar yaşandığını belirterek, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta ve çalışan mahremiyetinin ihlal edildiğini öne sürdü.

Doğruyol, “Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerimizde zaman zaman bu görüntü alma, ses alma ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. En son Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden hem çalışanların hem de hastaların mahremiyetinin ihlal edildiği yönünde görüntüler elimizde bulunmakta. Bu görüntüler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na, aynı zamanda mevcut kanun, genelge ve yönetmeliklere aykırılık bulunmaktadır” dedi.

Hasta ve çalışan mahremiyetinin önemine dikkat çeken Doğruyol, “Kameralar ancak toplu olarak bulunan, mesela hastanenin girişindeki alan ya da koridorların bulunduğu bölgeler, hastaların mahremiyetinin olmadığı ya da çalışanların bireysel olarak, lokal olarak çalıştıkları, masabaşının olmadığı yerlere konulabilir ve görüntü alınabilir” diye konuştu.

“KAMERA KAYITLARIYLA PERSONEL TAKİBİ YAPILAMAZ”

Kamera kayıtlarının personel üzerinde baskı ve mobbing amacıyla kullanılamayacağını vurgulayan Doğruyol, şunları söyledi:

“Özellikle çalışan arkadaşlarımızın şunu bilmesi lazım; kamera kayıtlarıyla personel takibi yapılamaz. Kamera kayıtlarıyla personelden savunma alınamaz, tutanak tutulamaz, ceza verilemez. Kamera kayıtlarının bu yönde kullanılmaması ile ilgili zaten gerekli mevzuat var. Personelin bu kamera kayıtlarıyla zaman zaman ülkemizin değişik yerlerinden mobbinge uğradığı, baskı yapıldığı da bize gelen duyumlar, bilgiler arasında. Bu durum personelin huzursuzluğuna sebep olmakta, iş verimini düşürmekte, motivasyonunu da bozmaktadır.”

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ GÖZETLENMEKTEN HUZURSUZ”

Doğruyol, sağlık çalışanlarının sürekli izleniyor olma hissiyle huzursuz olduğuna dikkati çekerek, kamu kurumlarında kanun ve yönetmeliklere tam uyulması gerektiğini belirtti.

Doğruyol, “Sağlık çalışanlarımız sürekli olarak gözetlenmekten mutsuz ve huzursuz. Kamu kurum ve kuruluşlarımız mevcut kanun, genelge ve yönetmelikler çerçevesinde işletilmeli. Bazı yöneticilerimiz kurumları kendi özel işletmeleri gibi görmektedir. Bu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu çıkaran devlet ise buna uyması gereken öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarımızdır” dedi.