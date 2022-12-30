Çiğli Tramvayı harekete geçti!

30 Aralık 2022 Cuma, 15:16

Raylı sistem yatırımlarını hız kesmeden sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı'nda deneme seferlerine başladı. İlk deneme seferi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla yapıldı. Sefere; Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, basın temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

VATANDAŞLARDAN ALKIŞLI TEŞEKKÜR

Deneme seferi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon'un sunumuyla başladı. Başkan Soyer ile beraberindeki heyetin yolculuğu Karşıyaka’dan başladı. Çiğli Tramvayı projesi kapsamında yapılan Çevre Yolu Viyadüğü’nün üzerinden geçerken, bisikletli bir grup da tramvaya eşlik etti. İZBAN'la bağlantının sağlanacağı Semra Aksu Durağı'nda bölge sakinleri Başkan Soyer'i çiçeklerle karşıladı. Deneme seferi, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde sona erdi. Burada Başkan Tunç Soyer ve beraberindeki yolcuları, İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş karşıladı. Deneme seferi sırasında trafikteki sürücüler korna çalarak, bölgede bulunan Çiğlililer ise alkışlarla tramvayın geçişini kutladı.

SOYER: MALİYET 5 MİSLİ ARTTI

Çiğli Tramvayı'nın maddi boyutuna ilişkin açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “17 Aralık 2020'de yer teslimi yaptık. Mayıs'a kadar süresi vardı ama daha erken bitecek. İlginç olan şey, 2 yıl önce işin maliyeti 415 milyon liraydı. Bugün 2 milyarı aştı. 2 sene içinde beş mislinden fazla maliyet artışıyla yüz yüze kaldık. Bu da bilinsin” dedi.

ÇOK HEYECANLI BİR GÜN

Raylı sistemlerle konforu artıracaklarını belirten Başkan Soyer, “Bizim için çok heyecanlı bir gün. Bunu yeni yılın armağanı olarak İzmir'e vermek istedik. Arkadaşlarım bugüne bunu yetiştirmeyi başardılar. Tam güzergah üzerinde tur atacak hale getirdiler. Belki onlarca yıl bu güzergahta yaşayan insanlara konfor, rahatlık, estetik sunacak bu hat bugün ilk defa kendini göstermiş oldu. Raylı sistemler hem daha estetik hem daha konforlu hem daha ucuz hem daha temiz ulaşım demek. Bizim ulaşımdaki temel tercihimiz lastik tekerleklileri bir tarafa bırakmak ve raylı sistemleri çok daha etkin, yaygın hale getirmek. Çok yoğun bir biçimde bu şehri raylı sistemlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Yatırımlara devam edeceklerinin sözünü veren Başkan Soyer, “İçiniz rahat olsun Türkiye'nin bu kasvetli ortamında, ekonomik krizin derinleştiği, enflasyonun yükseldiği, hayat pahalılığının tırmandığı günlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlara kesinti vermeden, hiçbir şekilde durmadan devam edeceğiz. İzmirliye hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“YILBAŞI MÜJDESİ OLDU”

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli için çok büyük bir gün. Bizim için büyük bir yılbaşı müjdesi oldu. Karşıyaka ile Çiğli'nin kucaklaşmasını artıracak. Bu projenin Çiğli'mize kazandıracağı güzelliğin farkındayız” ifadelerini kullandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Unutamayacağımız keyifli bir gün, Karşıyaka ve Çiğli arasındaki kopukluğu çok büyük ölçüde giderecek bir hat” diye konuştu.

NELER YAPILDI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci ekonomik ve konforlu kent ulaşımına yeni bir soluk kazandıracak önemli projelerinden Çiğli Tramvayı’nın inşaatı kapsamında hattı Karşıyaka Tramvayı'na bağlayacak yaya ve bisiklet yolunu da içeren 750 metre uzunluğunda viyadük, 6 trafo binası, 14 adet durak ve 11 kilometrelik hat imalatını (22 bin 600 metre ray montajı) tamamladı. 20 Aralık'ta hatta enerji verildi ve ray ile katener kontrolleri yapıldı. Çiğli Tramvayı'nın Mart'ta hizmete alınması planlanıyor.

RİNG YAPACAK

Çiğli Tramvayı hattının temeli 2021 yılının Şubat ayında atıldı. 11 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşan hat, Ata Sanayi Bölgesi, Çiğli Devlet Hastanesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet verecek. İZBAN ile yolcu entegrasyonun yapılacağı Semra Aksu Caddesi yayalaştırıldı. Çiğli Tramvay Hattı’nın Karşıyaka hattı ile bağlantısı Karya Kavşağı'nda sağlandı. Hat, yapılan viyadük üzerinden Ekol kavşağına, oradan da Atatürk Caddesi'ne doğru ilerleyecek. Atatürk Caddesi'nden Semra Aksu Caddesi'ne, oradan da Eski Havaalanı Caddesi ile Doğa Koleji kavşağına, devamında Çiğli Devlet Hastanesi ve Ata Sanayi Bölgesi’nden geçerek Evka-5 kavşağına gelecek. Oradan da Atatürk Organize Sanayi Bölgesine ulaşılacak. AOSB içerisinden Katip Çelebi Üniversitesine ulaşan hat, AOSB içerisinde devam ederek Nazım Hikmet Ran Caddesi'ne ve yeniden Ekol Kavşağı'na gelerek ringini tamamlayacak. Çiğli Tramvayı bölgeye nefes aldıracak, trafiği rahatlatacak, bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak.