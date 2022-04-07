Çiğli’de emekçiler greve çıktı

07 Nisan 2022 Perşembe, 12:00

Çalıştıkları şantiyelerde ve belediye hizmet binasına “Bu işyerinde grev vardır” pankartları asan belediye emekçilerinin grevi bugün sabah saatlerinden başladı.

Çiğli Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş Sendikası İzmir 8 No’lu Şubesi arasında yaklaşık iki aydır süren toplantılarda uzlaşma sağlanamayınca iş bırakan belediye çalışanları belediye önünde toplanarak, sloganlar ve alkışlar eşliğinde eylem düzenledi, davul zurna eşliğinde grev halayı çekti.

Grevle birlikte ilçede belediye eliyle yürütülen birçok kamu hizmeti de durdu.

Belediye işçileri adına açıklama yapan Genel İş 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Gümüştekin, “Biz hakkımız olanı, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Ülkenin geldiği ekonomik koşullar ortada. Böyle bir ortamda belediyenin bize önerdiği yüzde 31’lik zammı kabul etmemiz mümkün değil. Enflasyon oranında ücret artışı istiyoruz. Taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemize devam ediyoruz ve grevi sürdüreceğiz” dedi.