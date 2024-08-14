Çiğli'de işçi krizi çözüldü

Yayınlanma: 14.08.2024 - 17:14

Güncelleme: 14.08.2024 - 17:14

İzmir’de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Çiğli Belediyesi’nde Başkan Onur Emrah Yıldız’ın işten çıkardığı işler konusunda anlaşma sağlandı. Yaşanan uzun kriz sürecinin ardından DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşme sonunda DİSK’li işçilerin önümüzdeki yılın ocak ayından itibariyle işlerine geri dönmesine karar verildi. Üç işçinin ise kendi isteği ile görevine geri dönmek istemediği kaydedildi.

Başkan Onur Emrah Yıldız gerçekleştirilen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve iş yeri temsilcilerimizle de yaptığımız görüşmeler, meyvesini yine karşılıklı güvenden, uzlaşıdan ve emekten yana verdi. İşçilerimiz eylemlerini sonlandırdı. Kamuoyuna ve tüm çalışma arkadaşlarıma hatırlatmak isterim ki; işten ayırma kararı başta olmak üzere yaşanan süreç; keyfi bir yaklaşımın değil, zorlu şartların dayatması sonucuydu. Şimdi hep birlikte önümüze bakmaya devam edeceğiz. Yeni yıl itibariyle emekliye ayrılan emekçi arkadaşlarımızın yerine geri alımlara başlayacak; ağır mağduriyetleri gidermek için bu süre içinde özel sektörde istihdam edilebilmeleri için iş birliklerimizi sürdüreceğiz. Bizim ortak bir hedefimiz var; ‘Çiğli için çalışmak; Çiğli’yi hak ettiklerine kavuşturmak. Herkesin mutlu olacağı bir Çiğli yaratmak.’ Bu da ancak emek, inanç ve sabırla mümkün” ifadelerini kullandı.