Çiğli’de kentsel dönüşüm masaya yatırılıyor

27 Eylül 2022 Salı, 15:26

Çiğli Belediyesi, Çiğli İmar ve Kentleşme Çalıştayı düzenliyor. Kentsel dönüşümün sorun ve çözümlerinin masaya yatırılacağı program yarın (28 Eylül) belediyenin Fakir Bayburt Salonu’nda saat 09:00'da başlayacak.

Gün boyunca dört oturumla düzenlenecek olan çalıştayın açılış konuşmasını eski başbakan yardımcılarından Murat Karayalçın'ın yapacak.

Akademi, meslek örgütleri ve STK'ler gibi kentin bileşenleri bir araya getirecek olan programda kentsel dönüşüm modellleri, kentlerin iklim değişikliğine uyumu, imar ve planlama, yeşil binalar, restorasyon gibi konular ele alınacak.