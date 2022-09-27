Çiğli’de kentsel dönüşüm masaya yatırılıyor

İzmir’de Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde imar ve kentleşme ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Çiğli İmar ve Kentleşme Çalıştayı’nda konuşacak. Programa eski başbakan yardımcılarından Murat Karayalçın da katılacak.

İZMİR / Cumhuriyet
27 Eylül 2022 Salı, 15:26
Çiğli’de kentsel dönüşüm masaya yatırılıyor
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Çiğli Belediyesi, Çiğli İmar ve Kentleşme Çalıştayı düzenliyor. Kentsel dönüşümün sorun ve çözümlerinin masaya yatırılacağı program yarın (28 Eylül) belediyenin Fakir Bayburt Salonu’nda saat 09:00'da başlayacak. 

Gün boyunca dört oturumla düzenlenecek olan çalıştayın açılış konuşmasını eski başbakan yardımcılarından Murat Karayalçın'ın yapacak. 

Akademi, meslek örgütleri ve STK'ler gibi kentin bileşenleri bir araya getirecek olan programda kentsel dönüşüm modellleri, kentlerin iklim değişikliğine uyumu, imar ve planlama, yeşil binalar, restorasyon gibi konular ele alınacak.


İzmir Çiğli Murat Karayalçın kentsel dönüşüm

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