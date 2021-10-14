Çiğli'de olası depreme hazırlık

14 Ekim 2021 Perşembe, 15:42

8-9 Ekim 2021 tarihlerinde Pelikan Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen eğitimlerin ilk gününde, saha çalışmalarında görev alacak olan belediye personeline eğitim verildi. Eğitimin ikinci gününde Çiğli ve çevre kentlerden katılan gönüllü vatandaşlara çalışmalarla ilgili detaylı bilgilendirme sunumu yapıldı. Harita Mühendisi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı Eren Özdemir, Orkut Murat Yılmaz ve Tuğçe Yıldız’ın koordine ettiği eğitimi başarı ile tamamlayan gönüllülere, Katılım Belgesi takdim edildi. Belediye yetkilileri, vatandaşlardan gelecek talep durumuna göre eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

“SAHAYA İNİYORUZ”

Yapı Stoku çalışmalarıyla ilgili eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte saha çalışmalarına başlayacaklarını belirten Başkan Gümrükçü, “Deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak Çiğli’mizi çok daha dirençli kılmak adına uzun süredir çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak, saha çalışmalarında yer alacak personel ve gönüllülerimize yönelik alanında uzman arkadaşlarımızın katılımıyla eğitimler düzenledik. Zaman kaybetmeden sahaya ineceğiz. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan her bir yapıyı inceleyeceğiz. İncelemelerimiz sonucunda sıkıntılı yapılar ile ilgili gerekli işlemleri başlatacağız. Aynı gökyüzü altında yaşadığımız tüm canlıların güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.