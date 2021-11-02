Çiğnenmiş atık sakızlar sanata dönüştü
Türkiye’nin tek mikro heykeltıraşı Necati Korkmaz tarafından çiğnenmiş atık sakızlar kullanılarak 6 ayda yapılan eserler, ‘Sakızdan Heykeller’ adıyla Kuşadası Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi’nde sergileniyor.
Doğaya atıldığında 1000 yıl çözülmeyen çiğnenmiş sakızlar, dünyadaki 3 mikro heykeltıraştan birisi olan Necati Korkmaz’ın elinde sanat eserine dönüştü.
Çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla önce atık sakızları toplayan mikro heykeltıraş Necati Korkmaz daha sonra bu sakızlardan 15 minyatür heykel yaptı. Çalışmasını 6 ayda tamamlayan Necati Korkmaz’ın heykelleri konusunu insan, mitoloji ve kirlilikten alıyor.
En büyüğü 13, en küçüğü ise 3 santimetre boyunda olan minyatür heykellerin yer aldığı sergi 4 Kasım Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilir.
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