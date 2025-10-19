İstanbul başsavcılığı ‘suç örgütü kurma’ suçlamasıyla Cihan Ekşioğlu hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu. Cihan Ekşioğlu dahil üç kişi tutuklandı. Peki, Cihan Ekşioğlu kimdir? Cihan Ekşioğlu neden tutuklandı?

CİHAN EKŞİOĞLU KİMDİR?

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 1979 yılında dünyaya gelen Cihan Ekşioğlu, ekonomist ve araştırmacı olarak meslek hayatına atıldı.

Cihan Ekşioğlu, EKBA Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı. Ayrıca çeşitli savunma ve teknoloji şirketlerinin de sahibi ve yöneticisi. Dünya Engelliler Vakfı Başkanlığı gibi görevleri vardır. İş dünyasında ekonomik ve savunma sektöründe etkin bir isim olarak tanınır.

CİHAN EKŞİOĞLU'NUN ŞİRKETLERİ:

EKBA Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Cihan Ekşioğlu, ayrıca:

İstanbul Yapı,

CEMD Defence,

CEMD Technology,

ICE Defence Savunma Teknolojileri

Martebd INC gibi şirketlerin de sahibidir.

CİHAN EKŞİOĞLU EVLİ Mİ?

Cihan Ekşioğlu, Katerina Ekşioğlu ile evli. Çiftin biri kız biri erkek 2 de çocukları bulunuyor.

CİHAN EKŞİOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında 'tefecilik' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından aralarında Cihan Ekşioğlu’nun da bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ile Cihan Ekşioğlu Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ö ZEL U Ç AKLA MAN İ K Ü R YOLCUL U Ğ U

Sedat Peker, Cihan Ekşioğlu'nun eşi Katerina Ekşioğlu'nun, özel uçakla manikür, pedikür yaptırmak için Bodrum’dan İstanbul’a gidip, 2 saat sonra döndüğünü iddia etmişti.

MİLYONLUK DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Cihan Ekşioğlu, 2019 yılında kızı Selen'in 7. yaş doğum gününde "Fashion Party" temalı bir kutlama düzenlendi. Bu kutlamada ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sahneye çıkmıştı.

Aleyna Tilki'nin o dönem sahne ücretinin en az bir milyon TL olduğu belirtiliyor.

SEDAT PEKER G ÜNDEME GET İRMİŞTİ

"Paramount Oteli'ne çökülmesi" iddiası, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in 2021'de yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş, günlerce kamuoyunda tartışılmıştı. Cihan Ekşioğlu'nun da otele "çökülmesi" sürecinde "tank" olarak ifade edilen bir araçla bölgeye geldiği belirtilmişti.

Peker, şunları öne sürmüştü:

"Süslü Sülü’nün manevi evladı benim de eski kardeşim Cihan Ekşi, bu olaylar patladığında seni halaoğlu vasıtasıyla uyarmıştım. Doncu Sülüman’ın lehine basındaki ve iş dünyasındaki tanıdıklarınla lobi çalışması yapma demiştim. Ancak gelen bilgiler yaptığın yönünde (sen bunu hak ettin) Süslü Sülü sana o kadar çok değer veriyor ki herkese bir tane koruma polisi verirken sana ekip koruması verdi, korumalar için de Renault Symbol ve tahsisli plaka verdi(korumanın ekip olarak verilmesi çok olağan üstü bir durumdur) Gerçi senin patlayacağını anlayınca koruma kararını ve araç tahsisini 15 gün önce iptal etti. Yurt dışına kaçma diye de pasaportunu da iptal etti (şimdi anlatacağım olayların patladığında ben iptal ettim deyip kendini kurtarmak için ancak nafile). Yaşın genç olsa da FETÖ borsasının ilk kurulmasındaki mucitlerden biri sensin."