Cihan Kolivar'dan yeni açıklama: Ağzımdan çıkmış gibi servis edildi

12 Kasım 2022 Cumartesi, 07:51

Katıldığı bir yayında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir” dediği için gözaltına alındıktan sonra sosyal medya paylaşımları dosyaya konarak ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar yeni bir açıklama yaptı.

Kolivar, sosyal medya hesabından Avukat Tugay Bek ile görüşmesinde tutuklanmasına ilişkin “Kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar ama hiç soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor, burada yanıyor” dediğine yönelik iddialara yanıt verdi.

“BENİM AĞZIMDAN ÇIKMIŞ GİBİ BASINA SERVİS EDİLDİ”

Kolivar, söylediklerinin farklı noktalara çekilerek aktarıldığını söyleyerek avukatı ve ailesi dışında kimseyle görüşmeyeceğini söyledi.

Kolivar’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Herkese iyi akşamlar. 10.11.2022 tarihinde benimle görüşmek isteyen bir avukatın bu talebini geri çevirmeyerek kendisi ile bir sohbet gerçekleştirdim. Halimi hatırımı sorarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Aynı akşam basında hakkımda birtakım haberler çıktı. Benim ağzımdan çıkmış gibi cümleler basına servis edildi. Bir hasbihalin farklı noktalara çekilerek basına bu şekilde aktarılmış olmasını şaşkınlıkla karşılamaktayım.



Yaşanan bu durum nedeniyle avukatım Bilge ÇİFTÇİ ve ailem dışında görüşme yapmak isteyenlerin talebini kabul etmeyeceğimi bilmenizi isterim. Bilindiği üzere söylediklerim nedeniyle buradayım. Basına yansıdığı gibi söylemlerim olacak olsa dahi bunu avukatım Bilge ÇİFTÇİ veya oğlum Kerem KOLİVAR aracılığı ile yaparım. Sağlıcakla kalın…”