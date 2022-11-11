Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tutuklanan Cihan Kolivar’ın ailesine telefon

11 Kasım 2022 Cuma, 21:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" sözlerinin ardından ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçlamasıyla gözaltına alınıp 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar’ı telefonla aradı.

Geçmiş olsun dileklerini ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cihan Kolivar’a da selamlarını iletti.

NE OLMUŞTU?

Cihan Kolivar katıldığı televizyon programında, "Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Kolivar’ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlıbaşına nefret siyasetidir" demişti.

Yayının ardından hedef olan Kolivar, "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçlamasından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi, müvekkilinin geçmiş tarihli tweetleri sebebiyle dosyasına ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten bir soruşturma daha eklendiğini, bu suçtan tutuklanmaya sevk edildiğini söylemişti.