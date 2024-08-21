Cihangir’deki merdivenlerde çizimine başlanan ‘Hanzala’ resmi tamamlandı

Yayınlanma: 21.08.2024 - 13:31

Güncelleme: 21.08.2024 - 13:32

Beyoğlu Belediyesi, Cihangir’deki merdivenlere Filistin davasının sembollerinden olan, karikatürist Naci el-Ali'nin Hanzala karakterini resmetti. Ressam Furkan Akhan tarafından akrilik boya ile yapılan çalışma altı günde tamamlandı.

Daha önce merdivenlere çizilen Filistin bayrağının yerine Filistin davasının sembolü olan Hanzala karikatürünün çizilmesinin çok daha doğru bir karar olduğunu belirten vatandaşlar da bu çizimin Filistin halkının sesinin duyurulması ve farkındalık kazanılması açısından çok daha etkili olacağını ifade etti.

'YÜZÜNÜN DÖNECEĞİ GÜNLERE OLAN İNANCIMIZI TAZELİYORUZ'

Merdivenlere resmedilen Hanzala çalışmasını yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney konuyla ilgili, “Maalesef Filistin’de çocukluk yıllarımızdan beri içimizi acıtan görüntüler var. Dolayısıyla her gün şehitlerin olduğu, her gün çocukların öldüğü bir coğrafyanın bayrağının burada her gün binlerce insan tarafından ezilip geçilmesi bizim içimize sinmedi. Belki yapan arkadaşlar iyi niyetliydi ancak ortaya çıkan durum bizi ve kamuoyunu rahatsız etti. O nedenle biz o gün merdivenleri beyaza boyayacağımızı ve daha sonrada Hanzala’yı kalıcı olarak merdivenlere resmedeceğimizi söylemiştik. Ressam Furkan Akhan, Hanzala’yı buraya resmetti. Eline, emeğine sağlık. Ona da sordum niye Hanzala’nın sırtı dönük diye. Hanzala aslında insanlığa küsmüş. Yıllardır akan kandan dolayı, yıllardır çocuk ölümlerinin bitmediği bir coğrafyaya insanlığın sırtını dönmüş olmasından dolayı Hanzala da insanlığa sırtını dönmüş durumda. Hanzala’nın da yüzünün güleceği, yüzünü insanlığa döneceği, Filistin’de barışın olacağı ve Filistin halkının kendi ülkesinde özgürce yaşayacağı günlere olan inancımızı bir kez daha tazeliyoruz. Filistin halkıyla dayanışma duygularımızı buradan bir kez daha iletiyoruz” demişti.

FİLİSTİN BAYRAĞI RESMEDİLMİŞTİ

Merdivenlere daha öncesinde bir grup tarafından filistin bayrağı resmedilmiş alınan tepkiler sonrası bayrağa olan saygıdan dolayı Beyoğlu Belediyesi tarafından alan beyaza boyanmıştı.