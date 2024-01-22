Çıldır Havalimanı Meclis gündeminde: Verilen sözler neden tutulmadı?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:55

Güncelleme: 22.01.2024 - 12:55

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Çıldır Havalimanı’nın sivil uçuşlara neden açılmadığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na sordu. 1 milyonu aşkın nüfusu ile büyükşehir statüsünde olan Aydın’da bir havalimanı olmadığını hatırlatan CHP’li Karakoz, şehir merkezine 7 km uzaklıkta olan Çıldır Havalimanı’nında da sadece uçuş eğitimi verildiğini belirtti.

AKP iktidarının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her seçim dönemi meydanlarda Çıldır Havalimanı’nın sivil kullanıma açılacağı yönünde vaatlerde bulunduğunu hatırlatan Karakoz; “Ancak bugün gelinen noktada Çıldır Havalimanı sivil uçuşlara açılmamıştır. Aydın halkı da ya 100 km uzaklıktaki İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na ya da 127 km uzaklıktaki Muğla Milas Bodrum Havalimanı’na gitmek zorunda kalmıştır. İktidar temsilcileri sözlerini tutmadıkları gibi sorduğumuz sorulara da cevap verme gereği duymamışlardır” diye konuştu.

“İKTİDAR VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMUYOR”

CHP’li Karakoz; “Madem iktidar temsilcileri Çıldır Havalimanıyla ilgili Aydınlılara verdiği sözleri tutmayacaktı o zaman neden Aydın’a havaalanı yapılması için 1956 yılında 500 dönüm arazisini devlete bağışlayan Mustafa Çıldır’ın torunlarına, “eğitim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yolcu taşımacılığına yönelik uygun düzenlemelerin planlandığı” yönünde yıllardır yanıltıcı cevaplar veriyorlar? Bu üslup ve yaklaşım hem Rahmetli Mustafa Çıldır’ın torunları hem de Aydınlıların aklıyla alay etmektir” ifadelerini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yönelttiği sorular şu şekilde;