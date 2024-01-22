Çıldır Havalimanı Meclis gündeminde: Verilen sözler neden tutulmadı?
Aydın’daki Çıldır Havalimanı’nın Meclis gündemine taşıyan CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na “Aydınlılara verdiği vaatler ve sözler neden tutulmadı?” diye sordu.
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Çıldır Havalimanı’nın sivil uçuşlara neden açılmadığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na sordu. 1 milyonu aşkın nüfusu ile büyükşehir statüsünde olan Aydın’da bir havalimanı olmadığını hatırlatan CHP’li Karakoz, şehir merkezine 7 km uzaklıkta olan Çıldır Havalimanı’nında da sadece uçuş eğitimi verildiğini belirtti.
AKP iktidarının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her seçim dönemi meydanlarda Çıldır Havalimanı’nın sivil kullanıma açılacağı yönünde vaatlerde bulunduğunu hatırlatan Karakoz; “Ancak bugün gelinen noktada Çıldır Havalimanı sivil uçuşlara açılmamıştır. Aydın halkı da ya 100 km uzaklıktaki İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na ya da 127 km uzaklıktaki Muğla Milas Bodrum Havalimanı’na gitmek zorunda kalmıştır. İktidar temsilcileri sözlerini tutmadıkları gibi sorduğumuz sorulara da cevap verme gereği duymamışlardır” diye konuştu.
“İKTİDAR VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMUYOR”
CHP’li Karakoz; “Madem iktidar temsilcileri Çıldır Havalimanıyla ilgili Aydınlılara verdiği sözleri tutmayacaktı o zaman neden Aydın’a havaalanı yapılması için 1956 yılında 500 dönüm arazisini devlete bağışlayan Mustafa Çıldır’ın torunlarına, “eğitim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yolcu taşımacılığına yönelik uygun düzenlemelerin planlandığı” yönünde yıllardır yanıltıcı cevaplar veriyorlar? Bu üslup ve yaklaşım hem Rahmetli Mustafa Çıldır’ın torunları hem de Aydınlıların aklıyla alay etmektir” ifadelerini kullandı.
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yönelttiği sorular şu şekilde;
- Kuşadası, Didim gibi önemli turizm merkezlerini bünyesinde barındıran ve 1 milyonu aşkın nüfusuyla büyükşehir statüsünde olan Aydın ilinde ki Çıldır Havalimanı’nın tüm vaatlere ve sözlere rağmen charter ve tarifeli uçuşlara açılmamasının gerekçeleri nelerdir?
- Çıldır Havalimanı’nın tarifeli uçuşlara açılması için ilin sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak ortaya çıkacak “yolcu potansiyeli”ne mi bakılmaktadır? Yoksa ticari havayolu işletmeleri tarafından gelecek taleplere mi bakılmaktadır?
- Çıldır Havalimanı pistlerinde, uçak park alanlarında ve terminal binasında gerekli çalışmaların yapılarak charter, tarifeli uçuşlara ve kargo taşımacılığına uygun hale getirilmesini engelleyen durum nedir?
- Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, son Başbakan Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan vekili olduğu dönemde Numan Kurtulmuş ve iktidarın diğer temsilcilerinin Çıldır Havalimanı’yla ilgili Aydınlılara verdiği vaatler ve sözler neden tutulmadı?
- Madem iktidar temsilcileri Çıldır Havalimanı’yla ilgili Aydınlılara verdiği sözü tutmayacaktı o zaman neden Aydın’a havaalanı yapılması için 1956 yılında 500 dönüm arazisini devlete bağışlayan Mustafa Çıldır’ın torunlarına, “eğitim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yolcu taşımacılığına yönelik uygun düzenlemelerin planlandığı” yönünde cevaplar veriyor?
- Büyükşehir statüsünde olan illerimizin havalimanlarına yolcu ve kargo taşımacılığı için uçak seferleri düzenlenirken en yakın havalimanına 100 km uzaklıkta olan Aydın iline düzenlenmemesi Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ve yaklaşık 1 milyon kişinin ikamet ettiği 10 ilçe belediyesinin muhalif belediyelerde olmasının rolü var mıdır?
- Çıldır Havalimanı pilot yetiştirilmesi için eğitim merkezi olarak kullanılmaya devam mı edecek? Yoksa burada ki tüm sorularımıza meydanlarda söylenen hamasi sözlere benzer bir şekilde “çalışmalarımız ve planlarımız devam ediyor. En kısa zamanda Çıldır Havalimanını yolcu uçaklarına açacağız mı” diyeceksiniz?
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