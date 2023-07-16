Cilo buzullarında 4 kişi kayboldu: 2 kişi kurtarıldı, çalışmalara ara verildi...
Cilo buzullarında 4 kişi kayboldu: 2 kişi kurtarıldı, çalışmalara ara verildi... Hakkari Cilo buzullarını gezmeye giden 4 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu çukura düştüğü belirlenen 4 kişiden 2'si yaralı olarak kurtarıldı. Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ise hava şartları nedeniyle ara verildi.
Hakkari’nin Kırıkdağ köyü Cennet-Cehennem Yaylası Cilo buzulları bölgesine gezi faaliyeti maksadıyla giden 18 kişilik kafilede bulunan 4 kişi, buzulların kırılması sonucu oluşan çukura düştü.
2 KİŞİ KURTARILDI, HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Bölgedekiler tarafından Kemal ve Gülay Avcı çifti kurtarılırken, Hakime Koç (İstanbul) ve Mehmet Aydın’a (Şırnak) da ulaşılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. İhbar üzerine valilik koordinasyonunda Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar ise helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildi.
ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
Hayati tehlikeleri bulunmayan Avcı çifti hastanede müşaade altında tutulurken, buz kütlesi altında ulaşılamayan 2 kişiyi arama çalışmaları ise sonuç vermedi. Hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına yarın devam etmek üzere ara verildi.
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