Çimento fabrikası yeniden onay aldı

Muğla Deştin’de köylülerin, belediyenin ve yaşam savunucularının karşı çıktığı ve on yıla yakındır mücadele ettiği çimento fabrikası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden onay aldı. Danıştay ve mahkemenin iptal ettiği ve 2009/7 sayılı genelgeyle birlikte geri dönen fabrika için “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildi. Bu kararla birlikte Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, tamamı orman ve tarım arazilerinden oluşan alanda çalışmalarına devam edebilecek.

Şirketin Kanal İstanbul’un da raporunu hazırlamasıyla bilinen Çınar Mühendislik’le beraber yaptığı 2 bin 48 sayfalık ÇED raporuna göre, proje için 150 milyon TL harcanacak. Öte yandan mahkeme kararı, imar planı ve ruhsat iptalinin ardından durdurulan çalışmalara kadar alanda fabrika yükselmeye başlamıştı. ÇED raporuna göre, entegre çimento fabrikasının soğutma binası kaba inşaatının yüzde 75’i bitti. Şantiye ofisi, yemekhane, yatakhaneler ise kurulu bir şekilde bekliyor. Ayrıca benzer bir şekilde filtre bacasının temel ve yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki yapısı da tamamlandı. Halihazırda da bölgede 23 kişilik güvenlik personeli de bulunuyor.

VALİLİK DAVA AÇTI

Muğla Valiliği geçen aylarda, çimento fabrikasının imar planlarını iptal eden Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne dava açtı. Valilik, büyükşehirin kararının yürütmesinin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Valilik, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi kararının haksız ve hukuksuz olduğunu iddia etti. Yurttaşlar ise hazırlanan üçüncü ÇED raporuna karşı Menteşe Pazar Yeri’nde de imza kampanyası başlattı.

2009/7 GENELGESİ NEDİR?

Yaşam savunucuları doğa katliamına neden olacak projeleri mahkeme kararlarıyla iptal edebiliyor. Ancak eski adıyla Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2009’da yayımladığı 2009/7 sayılı genelge mahkeme kararının önüne çıkıyor. Bu genelgeyle birlikte projenin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu yeniden düzenleniyor ve halkın katılımı toplantısı yapılmadan süreç başlatılıyor. İnceleme değerlendirme komisyonunun (İDK) kapalı kapılar ardında yaptığı toplantıların ardından proje tekrardan gündeme geliyor.