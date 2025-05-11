CİMER, Saray’da çalışan sayısına yanıt vermedi, ‘araştırma konusu’ dedi: CHP'li Kış'tan şeffaflık tepkisi

Yayınlanma: 11.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.05.2025 - 04:00

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapan personel sayısını, danışman kadrosunu ve bu kişilere ödenen maaşları sordu. Meclis’e verilen önergeye henüz yanıt verilmezken, CİMER’e yapılan resmi başvuruya da “Ayrı bir araştırma gerekir” diyerek bilgi verilmedi. Kış, yanıta ilişkin; “Saray’da kimlerin çalıştığını, ne kadar maaş alındığını bilmiyoruz. Bilmiyoruz çünkü bilmemiz istenmiyor. Bu yapı artık devletin değil, bir kişinin, bir iktidarın Saray’ı haline gelmiş durumda” dedi.

İktidar, halkın bilgi edinme hakkını yok saymayı sürdürüyor. Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı 2014’teki açılışından beri dev bütçe ve harcamalarıyla kamuoyunun dikkatini çekerken, yurttaşlar Saray’da kaç çalışanın olduğunu da merak ediyor. Ancak iktidar bu sayıyı açıklamaktan kaçınıyor.

TBMM DE CİMER DE SORUDAN KAÇTI

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Saray’ın çalışan verilerine ilişkin TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Kış, önergesinde; “Cumhurbaşkanlığı bünyesinde toplam kaç kişi görev yapmaktadır? Bu kişilerin görev dağılımı nedir? Cumhurbaşkanlığı’nda görev yapan danışman sayısı kaçtır? Bu personele ne kadar maaş ödenmektedir?” sorularını sordu. Kış, TBMM’ye sunduğu soru önergeleri aynı zamanda CİMER’e de sordu. Ancak ne TBMM’den ne de CİMER’den konuya ilişkin ayrıntılı yanıt geldi.

CİMER SAYIYI BİLMEDİĞİNİ AÇIKLADI

CİMER’in konuya ilişkin verdiği yanıt ise dikkat çekti. CİMER’den verilen resmi yanıtta personel sayılarına ilişkin verilerin “ayrı bir analiz gerektiren bilgi” olduğu ileri sürülerek, kamuoyuna açıklanmayacağı bildirildi. Kış, CİMER’in yanıtına ilişkin; “Bu cevap değil, devlet yönetiminde şeffaflıktan resmen vazgeçildiğinin ilanıdır. Saray artık anayasal denetime kapalı, halktan bilgi kaçıran bir yapı haline gelmiştir. Milletin vergisiyle dönen bir yapıda kimin çalıştığını bile öğrenemiyorsak, ortada ciddi bir yönetim krizi var demektir” dedi.

ÜLKENİN EN PAHALI SORUSU

“Saray’da kaç kişi çalışıyor?” sorusunun bu ülkede yanıtsız bırakılan en pahalı soru olduğunu söyleyen Kış; “Şeffaflık değil, sır esas alınmış; demokrasi değil, gizlilik işletiliyor. Devlet, organize sanayi bölgelerine ve hallerin girişine zabıta dikerek vergi denetimi kurduğunu söylüyor ama Saray’ın kapısına perde çekiyor. Halkın sofrasına göz diken iktidar, Saray’daki danışmanlar ordusunu koruma altına almış durumda. Milletin cebinden çıkan paranın nereye gittiğini sormak ise neredeyse suç sayılıyor” ifadelerini kullandı.

‘HALKIN BİLGİ ALMA HAKKI YOK SAYILIYOR’

“Bu yapı artık devletin değil, bir kişinin, bir iktidarın sarayı haline gelmiş durumda” diyen Kış, şu sözleri kaydetti:

“Devlet dediğimiz yapı, yurttaşın görebildiği, hesap sorabildiği bir organizasyondur. Ama bugünkü tablo yalnızca bilgi saklamayı değil, kamu denetimini de felç etmiş bir sistemin fotoğrafıdır. Bu halk, kendi vergileriyle dönen yapının içinde kimlerin çalıştığını bile öğrenemiyor. Böyle bir yönetimin adı demokrasi olamaz. Halkın vergisiyle dönen bir sistemde, halkın bilgi alma hakkı yok sayılıyorsa, o ülkede yönetim şeffaf değil otoriterdir.”