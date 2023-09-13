Çin'den 'hükümet çalışanlarına iPhone yasaklandı' iddialarına yalanlama

Yayınlanma: 13.09.2023 - 20:07

Güncelleme: 13.09.2023 - 23:30

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, çalışanlarına iPhone ve diğer yabancı markalara ait akıllı telefonları yasakladığına dair iddialara yanıt verdi.

Mao, "Çin, iPhone gibi yabancı markaların cep telefonlarının satın alınmasını ve kullanılmasını yasaklayan herhangi bir yasa veya yönetmelik yayımlamadı." ifadesini kullandı.

iPhone'a yönelik güvenlik sorunlarına ilişkin medya raporlarına rastladıklarını aktaran Mao, "Çin hükümeti, siber ve bilgi güvenliğine büyük önem vermekte, Çinli ve yabancı şirketlere eşit muamele göstermektedir." dedi

Mao, Çin'de faaliyet gösteren tüm telefon şirketlerinin, ülkenin kanun ve düzenlemelerine uymasını, bilgi güvenliği yönetimini geliştirmesini ve müşterilerinin telefonlarındaki verileri korumasını umduklarını kaydetti.

YASAKLANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Çin'de hükümete bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara, Apple'ın iPhone model akıllı telefonları ve diğer yabancı markalara ait modelleri, iş için kullanmamaları ve iş yerine getirmemeleri talimatı verildiğini ileri sürmüştü.

Bunun ardından Apple'ın 2 günde 200 milyar dolarlık kayba uğradığı belirtilmişti.