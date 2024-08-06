Yayınlanma: 06.08.2024 - 14:58

Güncelleme: 06.08.2024 - 14:58

ABD Ulusal Savunmu Komisyonu’nun 2024 raporu geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Raporda Pentagon’un mevcut ulusal savunma stratejisinin eski olduğu, ABD ordusunun yetersiz yapılandırıldığı ve Rusya-Çin tehdidiyle başa çıkmak için yetersiz durumda olduğu açıklandı. Beyaz Saray’a öneriler sunan 114 sayfalık raporda ABD’nin hem küresel hem de öncelikli bir kuvvet planlama yaklaşımına ihtiyaç duyduğu belirtildi. Raporda, ABD’nin olası bir küresel çatışmaya hazırlıksız olduğu ve savunma stratejisini yenilemesi gerektiği önerildi ve savunma bütçesinin Soğuk Savaş dönemindeki seviyeye çıkarılması tavsiye edildi.

‘İRAN VE KUZEY KORE’Yİ DE İÇERİYOR’

Raporda; Rusya ve Çin ortaklığının ABD’nin küresel güvenlik stratejisi üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu vurgulanarak, “Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sadece birkaç gün önce kurulan Çin ve Rusya’nın ‘sınırsız’ ortaklığı, her biri ABD çıkarları için önemli bir tehdit oluşturan İran ve Kuzey Kore ile askeri ve ekonomik bir ortaklığı da içerecek şekilde derinleşti ve genişledi. ABD çıkarlarına karşı çıkan ulusların bu yeni birliği, çok taraflı veya küresel bir savaşa dönüşme olasılığı olmasa da gerçek bir risk yaratıyor. ABD’nin, ulusal gücün tüm unsurları olarak tanımladığımız, onlarınkine denk, caydırıcı ve üstesinden gelecek benzer şekilde entegre bir yaklaşıma ihtiyacı var” ifadeleri kullanıldı.