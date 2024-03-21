Çınarımız Ali Sirmen'i anlattılar: 'Tutarlılığın sembolüydü'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 13:12

Güncelleme: 21.03.2024 - 13:12

Yaşamını Atatürk İlke ve Devrimlerine adayan, bu uğurda en ağır bedelleri ödeyen değerli büyüğümüz, gazetemiz yazarı ve saygın Türk aydını Ali Sirmen önceki gün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Sirmen’in son yolculuğunda onu yalnız bırakmayan ailesi, dostları, çalışma arkadaşları, demokratik kitle örgütleri ve siyasiler, Sirmen’i gazetemize anlattı.

DEVRİM SİRMEN (OĞLU)

Çok üzgünüz. Yalnızca bir baba değildi. Ailesi ve işi ve bir bütün halindeydi. Gazetesi ve mücadelesi yaşamının bir parçasıydı.

DENİZ SİRMEN (DEVRİM SİRMEN’İN EŞİ)

Acımız tarifsiz. Konuşmak çok zor. Müthiş bir bilgi kaynağıydı. Birçok konuda hayranlık yaratacak donanıma sahipti. Kendisinden çok şey öğrendik. Keşke daha fazla vakit geçirebilseydik.

İLKER BAŞBUĞ (TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN 26. GENELKURMAY BAŞKANI)

Ali Sirmen, Cumhuriyet’in yetiştirdiği en önde gelen değerlerdendi. Ödünsüz bir Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısıydı. Hep doğruların yanında duran çok büyük bir insandı. Haklıdan yana olmanın bedelini cezaevleri ile ödedi. Bu mücadelesini bize miras bıraktı.

YALÇIN BAYER (GAZETECİ-YAZAR)

Büyük ağabeyimizdi. Ne öğrendiysek onlardan öğrendik. Türkiye sevdasını ondan öğrendik. Her konuda kalem erbaplığı vardı.

DURSUN ÖZBEK (GALATASARAY SPOR KULÜBÜ BAŞKANI)

Hem Galatasaray camiası hem de Türkiye için büyük bir kayıp. Ağabeyimizdi. Onunla çok fazla hatıramız var. Ailesine sabır diliyorum, mekanı cennet olsun.

GÜRDAL MUMCU (UĞUR MUMCU’NUN EŞİ, ESKİ TBMM BAŞKANVEKİLİ)

Dünyanın en iyi dostuydu. İnsanı hiç sıkmadan çevreler ve sevgi verirdi. İyi ki tanıdım, iyi ki dostluğunu kazandım. İyi ki hem iyi hem kötü günleri onunla geçirdik.

SÜHEYL BATUM (ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ, ESKİ ADD BAŞKANI)

Çok üzgünüm. Gerçekten inanılmaz bir zekaya sahip, nüktedan, Türkiye’deki bütün sosyal olayları çok iyi analiz edebilen bir gazeteci, hukukçu, aydındı. Onunla bir dönem televizyonda yaptığımız programda yaptığı analiz ve uyarılar da çok önemliydi. Şairin şiirinde bahsettiği “o güzel insanlar”dan birisiydi. Tutarlılığın sembolüydü.

ALTAN ÖYMEN (ESKİ CHP GENEL BAŞKANI, GAZETECİ)

O kadar çok yönlüydü ki, onu anlatmak günler sürer. Hem Cumhuriyet, hem basın hem de Türkiye için büyük bir kayıp. Çalışmalarıyla ülkesine büyük hizmetleri dokundu. Özlemle anıyorum.

ONUR ÖYMEN (ESKİ CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI, EMEKLİ BÜYÜKELÇİ)

İlkokul yıllarından beri beraberdik. Bizi birbirimize yakınlaştıran dünya görüşümüzdü. Ödünsüz bir Atatürk İlke ve Devrimleri savunucusuydu. En zor zamanlarda bile çizgisinden sapmadı. Gazeteci ve aydınlara örnek oldu. Onun boşluğunu doldurmak hepimizin görevi. Ali’yi çok arayacağız.

ATAOL BEHRAMOĞLU (ŞAİR, YAZAR)

Ali Sirmen = Akıl (Mantık, öngörü), duygu, mizah, Aydınlanma ve Sosyalizm birlikteliğinin yazarı ve ustası, büyük vatansever, hapishane ve hücre yoldaşım. Karanlıkçılığa karşı bayrak yarışında şimdilik bayrak bizde. Yarış zafere kadar devam edecektir.

MENDERES SAMANCILAR (TİYATRO SANATÇISI)

Bu ülkede kendisine solcuyum diyenlerin büyük bir kısmı solculuğu Cumhuriyet gazetesinden öğrenmiştir. İşte o Cumhuriyet gazetesinde bu ışığı saçanların başında Ali Sirmen Ağabeyimiz gelirdi. İyi ki vardı, iyi ki ışığımız oldu.