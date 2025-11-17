Cinayet, kaza, intihar şüphesi... Peş peşe 5 gencin ölümü: Aydın'da neler oluyor?

Aydın, son aylarda peş peşe yaşanan öğrenci ölümleriyle sarsılıyor. Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) öğrenim gören beş öğrenci, son sekiz ay içinde farklı nedenlerle hayatını kaybetti.

Farklı zaman ve koşullarda gerçekleşen ölümler; trafik kazası, cinayet şüphesi ve ani ölüm gibi farklı olaylara dayanıyor. Kentte, olayların arka arkaya gelmesiyle birlikte “ADÜ’de neler oluyor?” sorusu kamuoyunda geniş yankı buldu.

5 ÖĞRENCİNİN PEŞ PEŞE ÖLÜMÜ

Kentte son sekiz ay içinde meydana gelen beş farklı olayda, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri yaşamını yitirdi. Yaşanan olaylar, hem üniversite öğrencileri hem de aileler arasında büyük endişe yarattı.

SILA KARABACAK VE SELİM ATEŞ KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

9 Mayıs’ta Ziraat Fakültesi öğrencileri Selim Ateş (24) ve Sıla Karabacak (20), Koçarlı’dan Aydın merkeze dönerken yarış motosikletiyle geçirdikleri kazada hayatını kaybetti. Motosikletin traktörle kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki genç olay yerinde yaşamını yitirdi. Sıla Karabacak Yalova’da, Selim Ateş ise Manisa’da toprağa verildi.

BÜŞRA CİN’İN ÖLÜMÜ: SEVGİLİ TUTUKLANDI

30 Mart’ta Nazilli’de evinde göğsünden vurularak ölü bulunan 24 yaşındaki Büşra Cin’in ölümü kentte infial yarattı. Olayın ardından sevgilisi Özcan Korkmaz tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Korkmaz hakkında “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Korkmaz’ın, olaydan kısa süre önce Cin’e “Her şey bitti Büşra…” mesajı attığı ortaya çıktı.

MELİSA ŞENGÜL EVDE ÖLÜ BULUNDU

11 Kasım’da Efeler’de 19 yaşındaki Melisa Şengül, arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Vücudunda darp izine rastlanılmayan Melisa'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla netlik kazanacak.

TESLİME HANEDAN’IN ÖLÜMÜ

7 Ağustos’ta ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Teslime Hanedan’ın ölümü başlangıçta intihar olarak değerlendirildi. Ancak sevgilisi Efehan Fidan’ın tutuklanması ve evinde bulunan mektup sonrası soruşturma derinleştirildi. Teslime’nin el yazısıyla yazdığı mektupta, Aydın’a geldikten sonra şiddet, baskı ve bağımlılık yaşadığını anlatması, olayın cinayet olabileceği ihtimalini güçlendirdi.