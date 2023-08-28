Cinayet şüphelisi 16 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı
Karaman’da 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olarak 16 yıldır aranan zanlı, Mersin’in Erdemli ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaman’da 16 yıl önce işlenen cinayet olayına karıştığı iddiasıyla aranan zanlının, sahte kimlik kullanarak Mersin’in Erdemli ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaşan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada, şüphelinin yakalanmamak için bahçe işlerinde işçi olarak çalışarak hayatını idame ettirdiği ve başkasına ait kimlik bilgileri ile diyaliz tedavisi gördüğü belirlendi.
CEZAEVİNE KONULDU
Şüpheli, elde edilen bilgiler doğrultusunda adresine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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