Cinayet zanlılarını 'kırmızı örtü' ele verdi
Adana’da kullanılmayan evin bahçesinde başından vurularak öldürülmüş halde bulunan bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen 5 kişiye, öldürülen şahsın üzerindeki kırmızı örtüden ulaşıldı.
Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’nde, 24 Ağustos günü öğle saatlerinde mahalle sakinleri, kullanılmayan bir evin bahçesinde ceset görüp, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, cesedin başından tek kurşunla vurulduğunu ve üzerinin kırmızı bir örtüyle kapatıldığını belirledi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerinde yapılan araştırmada ise tabancaya rastlanmadı. Otopsinin ardından cesedin, Ali Haydar Sezgin’e (32) ait olduğu tespit edildi.
'KIRMIZI ÖRTÜ' AYRINTISI
Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sezgin’in bağlantı kurduğu kişiler üzerinde araştırma yaptı. Cinayet dedektifleri, Sezgin’in ölmeden önce görüştüğü Ahmet Çakar’ın (19), aynı mahalledeki evine baskın yaptı.
Adreste yapılan aramada Sezgin’in cesedinin üzerine örtülen kırmızı örtünün aynısından bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Çakar’ın, Ahmet Çakantimor (20) ve Mürsel Can’ın (36) olay günü cinayet mahallinde görüldüklerini, sonrasında ise Yusuf G.’nin (27) evine gittiklerini belirledi.
Operasyon için harekete geçen ekipler, Yusuf G.’nin aynı mahalledeki evine baskın yaptı. Operasyonda, 4 şüpheli ile birlikte Mercan C. (36) gözaltına alındı.
SORGUDA BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Emniyet'e götürülen şüphelilerden Yusuf G., “Olaydan önceki gece evimde kaldılar. Olay günü ise Ali Haydar’ı vurduktan sonra ellerinde silahla tekrar bana geldiler. Silahı da ben sakladım” dedi.
Bu bilgiler üzerine çapraz sorguya alınan şüphelilerden Çakantimor, Çakar ve Can birbirlerini suçladı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Çakantimor, Ahmet Çakar ile Mürsel Can çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Yusuf G. ile Mercan C. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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