Cinayet zanlısı ormanlık alanda ölmek üzereyken yakalandı

30 Nisan 2022 Cumartesi, 17:25

Yatağan-Kavaklıdere yolu Mesken Mahallesi yolu üzerinde 34 GB 6384 plakalı araç içinde bir kadın cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde 35 yaşındaki Sevim Yılmaz’ın bıçak darbeleri sonucu öldüğü ortaya çıktı. Araçta bulunan 25 yaşındaki Özgür Dağ’ın ise 112 ambulansı ile Yatağan Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından firari şüpheli 51 yaşındaki Özay Kayar’ın olduğu tespit edildi. Özay Kayar’ın yakalanması için Muğla Komando Tabur Komutanlığı'ndan 4 jandarma komando timi, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan JASAT timi, jandarma istihbarat timi, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'ndan bir iz takip arama timi, Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 2 jandarma asayiş timi ile birlikte olay yeri inceleme timi görevlendirildi.

Yapılan arma faaliyetleri sonucu cinayet şüphelisi Özay Kayar, olay yerine kuş uçumu 8 kilometre mesafede Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Yayla mevkiinde ormanlık arazide bitkin vaziyette yakalandı. İz takip köpeği tarafından bulunan Özay Kayar’ın sağlık durumunun iyi olmadığı ortaya çıktı.

Cinayet şüphelisi Özay Kayar, 112 Ambulansı ile önce Yatağan Devlet Hastanesi'ne, ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde jandarma ekiplerinin gözetiminde tedavi altına alındı.