Cinayet zanlısı ormanlık alanda ölmek üzereyken yakalandı
Muğla’nın Yatağan ilçesi Mesken Mahallesi'nde araç içinde eski eşi ile birlikte sevgilisini bıçaklayarak öldürdükten sonra firar eden zanlı olay yerinden kuş uçumu 8 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bitkin vaziyette Jandarma ekiplerince yakalandı.
Yatağan-Kavaklıdere yolu Mesken Mahallesi yolu üzerinde 34 GB 6384 plakalı araç içinde bir kadın cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde 35 yaşındaki Sevim Yılmaz’ın bıçak darbeleri sonucu öldüğü ortaya çıktı. Araçta bulunan 25 yaşındaki Özgür Dağ’ın ise 112 ambulansı ile Yatağan Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cinayetin ardından firari şüpheli 51 yaşındaki Özay Kayar’ın olduğu tespit edildi. Özay Kayar’ın yakalanması için Muğla Komando Tabur Komutanlığı'ndan 4 jandarma komando timi, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan JASAT timi, jandarma istihbarat timi, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'ndan bir iz takip arama timi, Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 2 jandarma asayiş timi ile birlikte olay yeri inceleme timi görevlendirildi.
Yapılan arma faaliyetleri sonucu cinayet şüphelisi Özay Kayar, olay yerine kuş uçumu 8 kilometre mesafede Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Yayla mevkiinde ormanlık arazide bitkin vaziyette yakalandı. İz takip köpeği tarafından bulunan Özay Kayar’ın sağlık durumunun iyi olmadığı ortaya çıktı.
Cinayet şüphelisi Özay Kayar, 112 Ambulansı ile önce Yatağan Devlet Hastanesi'ne, ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde jandarma ekiplerinin gözetiminde tedavi altına alındı.
Video Haberler
- Yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardılar
- Öğrencilerden sert tepki!
- Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü!
- Başkent'te bayram öncesi 'gıda' denetimi
- İstanbul'da park halindeki minibüs alev aldı
- Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
- Kazada ölen pilot, kız arkadaşına evlenme teklifi etmiş
- Bağcılar’da korkutan yangın
- Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kimse kendisini kolluk ve yargı yerine koyamaz'
- 'Burada olmaması büyük bir dangalaklık'
- İBB, TÜSİAD ve sosyal medya hedefte
- Masanın adayına destek
- CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan serbest bırakıldı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- Japonya'dan Kazakistan'a çağrı
- MHP'den istifa etti, CHP'ye katıldı
- Elektriğe büyük zam yolda
- Yüzde 54 onaylamıyor!