Cinayetler politik

Kadın Savunma Ağı üyeleri dün İstanbul Kadıköy’de “İçinde öldürüldüğümüz aileniz batsın” sloganıyla bir araya geldi. Süreyya Operası önünde eylem yapan kadınlar, “Kadın cinayetleri politiktir” sloganları attı.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 17.03.2024 - 04:00
Cinayetler politik
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“Bir kişi daha eksilmeyeceğiz” diye haykıran kadınlar, 6 Mart’ta boşandığı kocası Mustafa Yıldır tarafından silahla vurularak öldürülen kızı Mervegül Bayer’in gelinliğini yakan anne Hatice Kurt’a atıfta bulunarak üzerinde “Bununla başladı. Bu son olsun. Öldüren aileniz batsın” yazılı gelinliği ateşe verdi.

‘KATİL YAKINLARIMIZ’

Eftelya Koyuncu grup adına yaptığı basın açıklamasında, “Hatice Kurt, kızının gelinliğini ‘Her şey bununla başladı, bununla bitti. Hepinize ders olsun, evlenirken 40 kere düşünün’ diye haykırıp yakmıştı. Şimdi onun sesini İstanbul’dan yükseltiyoruz” ifadesini kullandı. 

“Bu gelinlikler bir kadının daha kefeni olmasın istiyoruz” diyen Koyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm bu kadın cinayetlerini işleyen failler kim peki? Bazen babalarımız, bazen kocalarımız, bazen abilerimiz, bazen sevgililerimiz! Yani en yakınımızdakiler. Kadınlar en çok aile içinde, aile ferdi erkekler tarafından öldürülürken iktidar kutsal aile yalanlarına inanmamızı bekliyor. Bizler, o kutsal dedikleri ailelerin içinde istismar ediliyoruz, şiddet görüyoruz, öldürülüyoruz.” 



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